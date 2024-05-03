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03 мая 2024, 17:27 | Обновлено 03 мая 2024, 17:55
1058
1

Украинский специалист возглавил тираспольский Шериф

Юрий Гура уже приступил к выполнению своих обязанностей

03 мая 2024, 17:27 | Обновлено 03 мая 2024, 17:55
1058
1
Украинский специалист возглавил тираспольский Шериф
ФК Александрия. Юрий Гура

Тираспольский «Шериф» получил нового главного тренера.

Как стало известно Sport.ua, новым тренером молдовского клуба стал украинский специалист Юрий Гура.

По имеющейся информации, он уже приступил к исполнению своих обязанностей и даже провел первую тренировку со своими новыми подопечными.

По предварительным данным, контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан не менее, чем на один год.

Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года.

Также ранее сообщалось, что Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера «Шерифа».

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Шериф Тирасполь инсайд Юрий Гура чемпионат Молдовы по футболу назначение тренера
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Умник
Человеку так и не дали шанса в Украине.
Удачи
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