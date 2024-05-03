Украинский специалист возглавил тираспольский Шериф
Юрий Гура уже приступил к выполнению своих обязанностей
Тираспольский «Шериф» получил нового главного тренера.
Как стало известно Sport.ua, новым тренером молдовского клуба стал украинский специалист Юрий Гура.
По имеющейся информации, он уже приступил к исполнению своих обязанностей и даже провел первую тренировку со своими новыми подопечными.
По предварительным данным, контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан не менее, чем на один год.
Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года.
Также ранее сообщалось, что Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера «Шерифа».
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