Украинский специалист возглавил тираспольский Шериф

Тираспольский «Шериф» получил нового главного тренера.

Как стало известно Sport.ua, новым тренером молдовского клуба стал украинский специалист Юрий Гура.

По имеющейся информации, он уже приступил к исполнению своих обязанностей и даже провел первую тренировку со своими новыми подопечными.

По предварительным данным, контракт с 47-летним специалистом будет рассчитан не менее, чем на один год.

Напомним, что последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года.

Также ранее сообщалось, что Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера «Шерифа».