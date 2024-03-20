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Украина. Премьер лига
20 марта 2024, 12:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:50
929
0

Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб

Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера «Шерифа»

20 марта 2024, 12:49 | Обновлено 20 марта 2024, 12:50
929
0
Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб
ФК Динамо Киев. Сергей Ковалец

Украинские футбольные специалисты Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера тираспольского «Шерифа», сообщает издание Sportarena.

Сергей Ковалец остается безработным с лета 2023 года, когда его уволили из «Ингульца» из-за вылета в Первую лигу. Среди зарубежных клубов Ковалец возглавлял только словацкий «Татран» и литовский «Тракай».

Последним местом работы Александра Рябоконя является черниговская «Десна», которая прекратила существование из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. За рубежом тренер возглавлял только минское «динамо».

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Сергей Ковалец Александр Рябоконь Шериф Тирасполь назначение тренера чемпионат Молдовы по футболу
Источник Sportarena
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