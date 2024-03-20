Два известных украинских тренера могут возглавить зарубежный клуб

Украинские футбольные специалисты Сергей Ковалец и Александр Рябоконь претендуют на должность главного тренера тираспольского «Шерифа», сообщает издание Sportarena.

Сергей Ковалец остается безработным с лета 2023 года, когда его уволили из «Ингульца» из-за вылета в Первую лигу. Среди зарубежных клубов Ковалец возглавлял только словацкий «Татран» и литовский «Тракай».

Последним местом работы Александра Рябоконя является черниговская «Десна», которая прекратила существование из-за полномасштабного вторжения россии на территорию Украины. За рубежом тренер возглавлял только минское «динамо».