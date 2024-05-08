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Испания
08 мая 2024, 00:33 | Обновлено 08 мая 2024, 00:56
2134
0

Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины

Андрей Лунин вряд ли перейдет в «ПСЖ»

08 мая 2024, 00:33 | Обновлено 08 мая 2024, 00:56
2134
0
Один из самых богатых клубов отказался от Лунина. Известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин своей игрой в этом сезоне заинтересовал ряд европейских топ-клубов.

В последнее время украинского вратаря часто связывали с французским «ПСЖ», поскольку руководство парижан было не уверено в будущем Джанлуиджи Доннаруммы. Однако согласно новой информации, боссы «ПСЖ» решили сделать ставку на итальянского вратаря и продлить с ним контракт, который сейчас действует до 2026 года. Французы больше не рассматривают трансфер Лунина, который приблизился к продлению контракта с «Реалом».

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов предложить «Реалу» за Лунина 18 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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