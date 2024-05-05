Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
«ПСЖ» рассматривает трансфер Андрея летом
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Don Diario, в настоящее время продолжаются переговоры «Реала» и Лунина о продлении контракта, который истекает в 2025 году. Украинский вратарь своими выступлениями привлек внимание ряда именитых европейских клубов, среди которых есть и полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ». Парижане ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, который не поразил своей игрой руководство клуба в этом сезоне и хотят приобрести Лунина в «Реала» за 18 миллионов евро.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24
Флорентино Перес пообещал солидную сумму игрокам королевского клуба