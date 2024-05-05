Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Don Diario, в настоящее время продолжаются переговоры «Реала» и Лунина о продлении контракта, который истекает в 2025 году. Украинский вратарь своими выступлениями привлек внимание ряда именитых европейских клубов, среди которых есть и полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ». Парижане ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, который не поразил своей игрой руководство клуба в этом сезоне и хотят приобрести Лунина в «Реала» за 18 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».