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Лига чемпионов
05 мая 2024, 15:51 |
3881
3

Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина

«ПСЖ» рассматривает трансфер Андрея летом

05 мая 2024, 15:51 |
3881
3
Стало известно, сколько полуфиналист ЛЧ готов предложить Реалу за Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Don Diario, в настоящее время продолжаются переговоры «Реала» и Лунина о продлении контракта, который истекает в 2025 году. Украинский вратарь своими выступлениями привлек внимание ряда именитых европейских клубов, среди которых есть и полуфиналист Лиги чемпионов «ПСЖ». Парижане ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, который не поразил своей игрой руководство клуба в этом сезоне и хотят приобрести Лунина в «Реала» за 18 миллионов евро.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Джанлуиджи Доннарумма Андрей Лунин Реал Мадрид ПСЖ трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Лиги 1
Дмитро Олійник Источник: Don Diario
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Комментарии 3
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roman75zpr
За такую сумму Шахтёр или Динамо и резервного своего вратаря не продадут )
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