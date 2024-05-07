Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) успешно начала выступления в основе грунтового турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1-го раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, за два часа переиграла седьмую сеяную Ирину Бару из Румынии (№198 WTA).

Трнава. Первый круг

Анастасия Соболева (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:3, 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, счет сравнялся.

Анастасия второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-200. В прошлом году в Гааге она одолела Хлоэ Паке, которая на тот момент занимала 178-ю строчку мирового рейтинга.

В следующем раунде Соболева сразится против Кайлы Макфи (№333 WTA) или Тены Лукаш (№234 WTA).