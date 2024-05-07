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  4. Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
ITF
07 мая 2024, 14:11 | Обновлено 07 мая 2024, 14:13
322
5

Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии

Анастасия в двух сетах переиграла Ирину Бару из Румынии

07 мая 2024, 14:11 | Обновлено 07 мая 2024, 14:13
322
5
Соболева остановила седьмую сеяную на турнире ITF в Словакии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) успешно начала выступления в основе грунтового турнира ITF W75 в Трнаве (Словакия).

В матче 1-го раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, за два часа переиграла седьмую сеяную Ирину Бару из Румынии (№198 WTA).

Трнава. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Ирина Бара (Румыния) – 6:3, 6:4

Это была 2-я встреча теннисисток, счет сравнялся.

Анастасия второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-200. В прошлом году в Гааге она одолела Хлоэ Паке, которая на тот момент занимала 178-ю строчку мирового рейтинга.

В следующем раунде Соболева сразится против Кайлы Макфи (№333 WTA) или Тены Лукаш (№234 WTA).

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ITF Трнава Анастасия Соболева Ирина Бара
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
Трохи подивився гру. Молодець, що обіграла більш високорейтингову суперницю, але це той випадок, коли у самої тенісистки більше образи на себе, ніж задоволення від здобутої перемоги. Та й то сказати - те, як у Насті тремтіли ручки на численних матчпойнтах, нікуди не годиться.
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+1
Андрій Заліщук
молодець
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+1
Sashamar
Вибачаюсь за кацапську, просто не знаю українського відповідника: "Лиха беда начало" (лиха біда початок - не те). Впевнено переграла досвідчену суперницю. Що з п'ятого матчболу, так бажання закінчити швидше ще ніхто не скасував, а румунка гравчиня чіпка. Між іншим, з Завацькой в неї рахунок 4:1.
Далі суперниці виглядають легше, навіть потенційна друга сіяна Учідзіма в чвертьфіналі. Тим більш, що завтра Соболєва відпочиватиме.
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0
C.Пеклов
молодець ,хоч 2 сет ніяк не могла дотиснути...
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0
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