Родриго Мора: алмаз Порту и самый молодой футболист-профессионал Португалии

Ни для кого не секрет, что в Португалии умеют воспитывать феноменальных футболистов. Примеры Эйсебио, Луиша Фигу и Криштиану Роналду настолько очевидны, что делают предыдущий тезис практически неоспоримым. Впрочем, всегда о качестве футбола в той или иной стране принято судить по сегодняшнему дню, а также – по уровню таланта подрастающего поколения. И здесь у португальцев тоже все в полном порядке.

За последние годы португальские гранды – «Порту», «Бенфика» и «Спортинг» – осуществили ряд крайне выгодных трансферов доморощенных футболистов в европейские топ-клубы. Речь идет, прежде всего, о Рубене Диаше («Бенфика» → «Манчестер Сити»; 71,5 млн евро), Бруну Фернандеше («Спортинг» → «Манчестер Юнайтед»; 65 млн евро), Витинье («Порту» → «Пари Сен-Жермен»; 41,5 млн евро), Фабио Силве («Порту» → «Вулверхэмптон»; 40 млн евро), Андре Силве («Порту» → «Милан»; 38 млн евро), Фабио Виейре («Порту» → «Арсенал»; 35 млн евро) и многих других.

Несмотря на то, что португальскую Примейру за последние пять-семь лет покинуло множество очень сильных и качественных игроков, ныне в дивизионе хватает ярких исполнителей, над покупкой которых уже всерьез задумываются континентальные толстосумы. Например, в рядах «Порту» есть Франсишку Консейсау (21 год), Гонсалу Боржеш (23 года), Жоау Мариу (24 года), Диогу Кошта (24 года). Все они уже являются «лакомыми кусочками» на трансферном рынке Европы. А ведь у «драконов» уже на подходе есть еще более молодые таланты: Мартим Фернандеш (18 лет), Гонсалу Соуза (17 лет), Анья Канде (16 лет) и Родриго Мора (16 лет).

Именно последний является сейчас, пожалуй, главным алмазом всей академической структуры «Порту», и ему уже пророчат невероятную славу…

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Родриго Мора родился 5 мая 2007 года и является сыном Хосе Мануэля де Оливейры Карвалью. Тот с начала «девяностых» и по середину «нулевых» также был профессиональным футболистом, но не запомнился на этом уровне ничем серьезным, поиграв немного за «Брагу», «Морейренсе» и ряд еще менее известных за пределами Португалии команд.

Мора уже в свои 16 лет находится на пути к карьере, которая в разы может оказаться более успешной, чем у его отца. Мальчишка пришел в академию «Порту», когда ему было 9 лет, и с тех пор быстро вскружил голову тренерам. Креативный и универсальный атакующий полузащитник, способный при необходимости сыграть как в центре, так и на любом из флангов, прежде всего, поражает своей эффективностью. На юношеском уровне в прошлом сезоне Мора отличился 25 результативными действиями (14 голов и 11 ассистов) в 30 поединках, благодаря чему на него обратили внимание во второй команде «Порту».

15 января 2023 года Мора сыграл свой первый матч на профессиональном уровне. Его выпустили на замену в поединке против «Тонделы», и на момент выхода на поле Родриго было всего 15 лет 8 месяцев и 10 дней. Это позволило юному таланту стать самым молодым профессиональным футболистом в истории португальского футбола, так как «Порту Б» выступает во втором по силе дивизионе системы профессиональных лиг Португалии – Сегунде.

Уже 2 июня 2023 года «Порту» объявил о подписании первого профессионального контракта с Родриго Морой, который рассчитан до лета 2026-го.

🔵⚪ Rodrigo Mora assina contrato profissional 🐉

⚽ Médio ofensivo 👉 16 anos 🔵 Sub-17

🎙 "É um dia muito importante para mim pois este é um passo muito grande na minha carreira"#FCPortoSub17 #MarcaPorto pic.twitter.com/oRWxBn1Ajo — FC Porto (@FCPorto) June 2, 2023

«Для меня это очень важный день, потому что это очень большой шаг в моей карьере. Сейчас настало время продолжить работу, чтобы однажды присоединиться к рядам первой команды. Я имею амбиции попасть в главную команду «Порту» и выиграть Лигу чемпионов», – заявил Мора на церемонии подписания, которая достаточно широко освещалась в португальской прессе.

Интересно, что уже через несколько месяцев руководство «Порту» инициировало пересмотр условий контракта с Морой. Вундеркинду предложили повысить зарплату, а взамен согласиться на пролонгацию трудового соглашения еще на один сезон (до лета 2027-го) и включение в договор опции о клаусуле в размере 100 миллионов евро. Тем самым в «Порту» решили перестраховаться на случай, когда условный «Манчестер Сити» или «Пари Сен-Жермен» попытается увести у них из-под носа подрастающую звездочку.

«У нас есть жемчужина – это Родриго Мора. Думаю, его контрактная ситуация еще не решена», – говорил в марте нынешнего года Нуну Лобо, являющийся кандидатом на пост президента «драконов».

В Португалии действительно запрещено подписывать с футболистами, которые не достигли 18-летия, длительные контракты. Максимальный срок соглашений в таких случаях не должен превышать трех лет, а договора на пять лет игрок получает возможность заключать уже после достижения совершеннолетия.

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В текущем сезоне Мора активно привлекается к матчам «Порту Б». За эту команду юный гений уже сыграл 27 поединков в Сегунде, в рамках которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. 11 ноября минувшего года Родриго отличился дебютным мячом в воротах «Пенафиела» (2:3), благодаря чему стал самым молодым голеадором в истории португальской Сегунды. На тот момент Море было 16 лет 6 месяцев и 6 дней, и он побил рекорд, принадлежавший нынешнему футболисту «Пари Сен-Жермен» Шеру Ндуру (сейчас играет в аренде за «Брагу»), который забивал за «Бенфику Б», когда ему было 17 лет 1 месяц и 23 дня.

Сам Мора вовсю ориентируется на лучших игроков современности, а некоторые журналисты-обозреватели в Португалии уже поспешили назвать Родриго «вторым Криштиану Роналду».

«Мне нравится Месси, потому что он гений, который делает с мячом то, что хочет, и иногда мне кажется, что я тоже могу это делать. Из числа футболистов «Порту», я бы хотел выделить Деку. Он очень мне нравился. В нынешней команде я бы выделил Отавио. Он и Деку – это два гения «Порту» последних лет», – рассказывал Мора летом минувшего года, еще до момента, когда «драконы» продали Отавио в Саудовскую Аравию (в «Аль-Наср») за 60 миллионов евро.

Интересно, что Родриго Мору уже вовсю нахваливают и более старшие футболисты. Например, 24-летний Витинья из «Пари Сен-Жермен», который является выпускником академии «драконов» и прекрасно понимает принципы ее работы и функционирования, признавался, что видит в Море невероятный потенциал и даже называл юного футболиста «жемчужиной».

«Я не хочу быть несправедливым ни к кому, и я не хочу возлагать слишком большие надежды, но могу выделить имя, которое часто слышу, – Родриго Мора. И речь не только о футболе, потому что многие видели, что он звезда и у него много талантов, но я также видел то, что в конечном итоге остается тайной для других – его поведение за пределами поля. Он пятизвездочный парень, истинная жемчужина. Он много работает, и я надеюсь, что он этого не потеряет. Он из семьи с очень хорошими принципами, поэтому я надеюсь, что он сохранит концентрацию, потому что у него есть колоссальный талант», – заявлял Витинья.

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Истинным моментом славы в текущем сезоне для Родриго Моры стало выступление вместе с «Порту» U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Там «драконы» еще на групповой стадии встречались со сверстниками из «Шахтера», и в двух матчах Мора отправил в сетку ворот «горняков» три мяча, а его команда добыла две уверенные победы – 4:1 (на выезде) и 2:0 (дома).

Всего в девяти поединках Юношеской лиги УЕФА Мора забил семь мячей, но в полуфинале «драконы» сошли с дистанции, проиграв в серии послематчевых пенальти «Милану», который, в свою очередь, в решающем поединке не сумел одолеть «Олимпиакос».

Именно Мора наряду с Амином Чиахой из «Копенгагена» U-19 стал лучшим бомбардиром Юношеской лиги УЕФА сезона-2023/24. Оба забили по семь мячей, но 191-сантиметровый датчанин является номинальным центрфорвардом, в то время как вундеркинд «Порту» предпочитает действовать значительно глубже и не имеет такой внушительной антропометрии (рост Моры – всего 168 сантиметров).

Примечательно, что многие специалисты, работавшие с Морой на юношеском уровне, отмечают выдающуюся способность этого игрока действовать на грани самопожертвования. Хавбек всегда старается отдаваться на полную, чтобы помочь команде и готов делать это даже, когда возникают преграды.

Экс-коуч Моры в «Порту» U-15 Нуно Пиментель недавно вспоминал эпизод, произошедший в сезоне-2021/22. Тогда Родриго мог пропустить решающий матч против сверстников из «Бенфики», так как у него внезапно возникли проблемы с глазами и врачи категорически выступали против участия юного таланта в поединке.

«Он расплакался при мысли о том, что пропустит игру. Это был какой-то абсолютно навязчивый плач, после которого он твердо сказал мне, что хочет играть и сделает для этого все возможное. В итоге он, проконсультировавшись с медиками, надел очки, как у Эдгара Давидса, и вышел на поле. Эту жертву, эту страсть к игре нужно приветствовать. В этом проявляется его характер, даже в юном возрасте», – рассказывал Пиментель.

Безусловно, все эти истории, наряду с эффективностью Моры на поле, уже вовсю изучаются в скаутинговых отделах многих топовых клубов континента. Толстосумы, вероятно, подождут только одного – момента дебюта Родриго за первую команду «Порту», чтобы окончательно убедиться, что способности этого игрока значительно превышают уровень португальского дивизиона и могут быть крайне полезными в топ-лигах. Да и, в конце концов, европейским грандам все равно придется подождать, так как сделки с несовершеннолетними футболистами часто могут аукнуться юридическими проблемами в будущем. Но уже в начале мая следующего года Море исполнится 18, и мы вполне можем стать свидетелями одного из наиболее знаковых трансферов молодых игроков в европейском футболе.

Так что запомните это имя – Родриго Мора, – а, по возможности, и последите за его прогрессом в ближайшее время с особой тщательностью. А вдруг это действительно новый Эйсебио, Луиш Фигу или Криштиану Роналду?..