Олимпиакос U-19 разгромил Милан U-19 и стал победителем Юношеской лиги УЕФА
В финальном поединке в Ньоне греческая команда забила 3 мяча за 6 минут
Вечером 22 апреля в швейцарском Ньоне состоялся финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче встретились греческий Олимпиакос U-19 и итальянский Милан U-19.
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В финальном поединке в Ньоне греческая команда забила 3 мяча россонери за 6 минут, с 60-й по 66-ю (3:0).
Олимпиакос впервые стал победителем Юношеской лиги УЕФА.
Ранее, 19 апреля, в полуфиналах Олимпиакос по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1), а Милан нанес поражение португальскому Порту, также в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).
Юношеская лига УЕФА 2023/24
Ньон (Швейцария)
1/2 финала, 19 апреля
- 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
- 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)
Финал, 22 апреля
- 19:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Милан U-19 (Италия) – 3:0
Голы: Музакитис, 60 (пен), Папаканеллос, 61, Бакулас, 66
Видео голов и обзор матча
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