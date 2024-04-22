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22 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:42
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Олимпиакос U-19 – Милан U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 22 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА

22 апреля 2024, 11:41 | Обновлено 22 апреля 2024, 11:42
8
0
Олимпиакос U-19 – Милан U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

22 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит финал Юношеской лиги УЕФА.

В решающем матче встретятся греческий Олимпиакос U-19 и итальянский Милан U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

19 апреля В полуфиналах Олимпиакос по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1), а затем Милан нанес поражение португальскому Порту, также в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).

Юношеская лига УЕФА 2023/24

1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
  • 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Финал, 22 апреля

  • 19:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Милан U-19 (Италия)

Олимпиакос U-19 – Милан U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Постер финала ЮЛУ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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