Олимпиакос U-19 – Милан U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 22 апреля в 19:00 финальный матч Юношеской лиги УЕФА
22 апреля в 19:00 в швейцарском Ньоне проходит финал Юношеской лиги УЕФА.
В решающем матче встретятся греческий Олимпиакос U-19 и итальянский Милан U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
19 апреля В полуфиналах Олимпиакос по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1), а затем Милан нанес поражение португальскому Порту, также в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).
Юношеская лига УЕФА 2023/24
1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)
- 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
- 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)
Финал, 22 апреля
- 19:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Милан U-19 (Италия)
Олимпиакос U-19 – Милан U-19. Финал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Постер финала ЮЛУ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тер Штеген считает, что обязательно должна быть технология определения взятия ворот
Полузащитник «Манчестер Сити» объяснил, почему бил по центру