Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА

19 апреля в швейцарском Ньоне состоялись полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.

Во втором полуфинальном матче итальянский Милан нанес поражение португальскому Порту в серии пенальти (2:2, пен. 4:3). Интересно, что красно-черные под руководством Игнасио Абате сравняли счет на 90+3 минуте, чудом избежав поражения.

Россонери сыграют в финале против греческого Олимпиакоса, который несколькими часами ранее также по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)

Финал между Олимпиакосом и Миланом пройдет в швейцарском Ньоне 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Финал четырех. Ньон (Швейцария)

1/2 финала, 19 апреля

Голы: Мейрелеш, 41, Габи, 65 – Скотти, 12, Симмелхак, 90+3

Финал. 22 апреля

