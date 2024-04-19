Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА
Милан в футбольной лотерее одолел Порту и сыграет в финале с Олимпиакосом
19 апреля в швейцарском Ньоне состоялись полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.
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Во втором полуфинальном матче итальянский Милан нанес поражение португальскому Порту в серии пенальти (2:2, пен. 4:3). Интересно, что красно-черные под руководством Игнасио Абате сравняли счет на 90+3 минуте, чудом избежав поражения.
Россонери сыграют в финале против греческого Олимпиакоса, который несколькими часами ранее также по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)
Финал между Олимпиакосом и Миланом пройдет в швейцарском Ньоне 22 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2023/24
Финал четырех. Ньон (Швейцария)
1/2 финала, 19 апреля
- 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
- 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)
Голы: Мейрелеш, 41, Габи, 65 – Скотти, 12, Симмелхак, 90+3
Финал. 22 апреля
- Олимпиакос U-19 (Греция) – Милан U-19 (Италия)
Penalties once again 😳 pic.twitter.com/ICGwJWW4FA— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 19, 2024
Incredible spirit ❤️🖤@ACMilanyouth are in the #UYL final! pic.twitter.com/36oxDZe0WP— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) April 19, 2024
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