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Лига чемпионов
19 апреля 2024, 21:19 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:43
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0

Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА

Милан в футбольной лотерее одолел Порту и сыграет в финале с Олимпиакосом

19 апреля 2024, 21:19 | Обновлено 19 апреля 2024, 22:43
1309
0
Две серии пенальти. Определена финальная пара Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля в швейцарском Ньоне состоялись полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во втором полуфинальном матче итальянский Милан нанес поражение португальскому Порту в серии пенальти (2:2, пен. 4:3). Интересно, что красно-черные под руководством Игнасио Абате сравняли счет на 90+3 минуте, чудом избежав поражения.

Россонери сыграют в финале против греческого Олимпиакоса, который несколькими часами ранее также по пенальти обыграл Нант из Франции (0:0, пен. 3:1)

Финал между Олимпиакосом и Миланом пройдет в швейцарском Ньоне 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

Финал четырех. Ньон (Швейцария)

1/2 финала, 19 апреля

  • 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция) – 0:0 (пен. 3:1)
  • 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия) – 2:2 (пен. 3:4)

Голы: Мейрелеш, 41, Габи, 65 – Скотти, 12, Симмелхак, 90+3

Финал. 22 апреля

  • Олимпиакос U-19 (Греция) – Милан U-19 (Италия)
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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