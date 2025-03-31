«Невидимый герой Мадрида». В Испании восхищаются выступлениями Лунина

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин помог клубу победить в матче 29-го тура испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти одолели «Леганес» со счетом 3:2.

После этого противостояния испанская пресса опубликовала материал об украинце, где называет Лунина очень сильным и недооцененным вратарем:

«Андрей Лунин был невидимым героем «Реала» в прошлом сезоне. В этой кампании из-за постоянных травм и недомоганий Куртуа болельщики мадридского клуба хватались за головы из-за многомесячной потери незаменимого игрока, но украинец успокоил всех скептиков и заставил их поверить в себя больше, чем когда-либо.

Благодаря своим выдающимся выступлениям, особенно в Лиге чемпионов, и подтверждению того, что он стал архитектором триумфальной серии пенальти над «Манчестер Сити» на «Этихаде», Лунин ясно дал понять Анчелотти и тренерскому штабу: «Я здесь».

Украинец заслужил право на более значительную роль не только благодаря своему уровню, но и потому, что доказал, что умеет ждать своего момента, и когда он наступал, Лунин выступал блестяще. Ни одна команда в мире не может похвастаться таким же уровнем спокойствия в игре вратарей, как «Реал Мадрид», в составе которого два великолепных голкипера.

Украинец заслуживает гораздо большей известности. Несмотря на то, что он играет мало, желание Лунина добиться успеха в лучшем клубе мира сильнее всего. Номер 13 в Мадриде является спасательным кругом для команды, а также для Анчелотти. Андрей всегда работает в тишине. Вдали от внимания СМИ. Как настоящий герой команды», – восхищается испанская пресса.