Руни атакует стену в Лондоне. Экс-звезда сборной Англии попал в скандал

Легендарный экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оказался в центре скандала после одной из частных вечеринок в Лондоне.

Выйдя на улицу, Руни решил сходить в туалет прямо вблизи центра города, но этот момент попал в объектив случайных прохожих.

Уже утром Уэйн Руни стал звездой интернета.

Кстати, это уже не первый случай, когда Руни не смог терпеть – еще в 2013 году его сфотографировали за подобным занятием в Манчестере.

За такое правонарушение Руни может получить штраф в размере 150 фунтов.

Уэйн Руни известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он сыграл почти 400 матчей и забил 183 мяча.

Ранее стало известно, что бывший капитан «Манчестер Сити» получил наказание за избиение жены.