Руни атакует стену в Лондоне. Экс-звезда сборной Англии попал в скандал
Бывший футболист не дотерпел до туалета
Легендарный экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оказался в центре скандала после одной из частных вечеринок в Лондоне.
Выйдя на улицу, Руни решил сходить в туалет прямо вблизи центра города, но этот момент попал в объектив случайных прохожих.
Уже утром Уэйн Руни стал звездой интернета.
Кстати, это уже не первый случай, когда Руни не смог терпеть – еще в 2013 году его сфотографировали за подобным занятием в Манчестере.
За такое правонарушение Руни может получить штраф в размере 150 фунтов.
Уэйн Руни известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он сыграл почти 400 матчей и забил 183 мяча.
Ранее стало известно, что бывший капитан «Манчестер Сити» получил наказание за избиение жены.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Альвина Царенко поделилась очень провокационным контентом
Юрий Максимов прокомментировал проблемы в полтавской «Ворскле»