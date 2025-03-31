Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руни атакует стену в Лондоне. Экс-звезда сборной Англии попал в скандал
Англия
31 марта 2025, 11:15 | Обновлено 31 марта 2025, 11:16
613
0

Руни атакует стену в Лондоне. Экс-звезда сборной Англии попал в скандал

Бывший футболист не дотерпел до туалета

31 марта 2025, 11:15 | Обновлено 31 марта 2025, 11:16
613
0
Руни атакует стену в Лондоне. Экс-звезда сборной Англии попал в скандал
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оказался в центре скандала после одной из частных вечеринок в Лондоне.

Выйдя на улицу, Руни решил сходить в туалет прямо вблизи центра города, но этот момент попал в объектив случайных прохожих.

Уже утром Уэйн Руни стал звездой интернета.

Кстати, это уже не первый случай, когда Руни не смог терпеть – еще в 2013 году его сфотографировали за подобным занятием в Манчестере.

За такое правонарушение Руни может получить штраф в размере 150 фунтов.

Уэйн Руни известен своими выступлениями за «Манчестер Юнайтед», в составе которого он сыграл почти 400 матчей и забил 183 мяча.

Ранее стало известно, что бывший капитан «Манчестер Сити» получил наказание за избиение жены.

По теме:
Палмер мог перейти в Ман Юнайтед. Известно, почему переход не случился
Манчестер Юнайтед получил предложение в 80 миллионов евро за суперзвезду
ФОТО. Легенда Премьер-Лиги навсегда забанен в гольф-клубе. Причина
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед скандал
Александр Сильченко Источник: The Mirror
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами
Футбол | 31 марта 2025, 11:13 3
ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами
ВИДЕО. Бывшая экс-звезды Динамо похвасталась грудью и ягодицами

Альвина Царенко поделилась очень провокационным контентом

«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами
Футбол | 31 марта 2025, 11:35 1
«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами
«Дотянуть до лета». Известный клуб УПЛ столкнулся с финансовыми проблемами

Юрий Максимов прокомментировал проблемы в полтавской «Ворскле»

Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31.03.2025, 08:30
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Футбол | 31.03.2025, 07:50
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Футбол | 30.03.2025, 13:56
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
«Ты хочешь?». Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
ВИДЕО. Довбик вывел Рому вперед на последних минутах тяжелого матча Серии А
29.03.2025, 23:30 6
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
Лунин получает одну из самых низких зарплат в Реале. Кто на первом месте?
29.03.2025, 10:27 4
Футбол
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 15
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
Непобежденный украинский супертяж завоевал первый титул в карьере
29.03.2025, 21:44 3
Бокс
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем