Экс-игрок Манчестер Сити получил наказание за избиение жены

42-летний экс-игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены в июне 2021 года.

Об этом сообщает издание Mirror.

Джоуи Бартона обвиняли в том, что он нанес своей жене удары по лицу. Из-за этого у нее были диагностированы гематомы различной степени.

Суд огласил приговор по этому делу, и Бартон получил 12 недель условного срока.

Было сообщено, что Джорджия Бартон не смогла подтвердить, что именно муж ей наносил травмы, ведь оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.

Бартон ранее не признавал своей виновности и снова сообщил, что не наносил побоев жене.

Джоуи Бартон выступал за «Манчестер Сити» с 2002 по 2007 год, сыграл за команду 150 матчей и забил 15 мячей.

Ранее Джоуи Бартон критиковал известный футбольный симулятор из-за завышенного рейтинга женских команд.