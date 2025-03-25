Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Манчестер Сити получил наказание за избиение жены
Англия
25 марта 2025, 18:37 | Обновлено 25 марта 2025, 19:09
665
0

Экс-игрок Манчестер Сити получил наказание за избиение жены

Джоуи Бартон приговорен к 12 неделям условного срока

25 марта 2025, 18:37 | Обновлено 25 марта 2025, 19:09
665
0
Экс-игрок Манчестер Сити получил наказание за избиение жены
Getty Images/Global Images Ukraine

42-летний экс-игрок «Манчестер Сити» Джоуи Бартон признан виновным в избиении своей жены в июне 2021 года.

Об этом сообщает издание Mirror.

Джоуи Бартона обвиняли в том, что он нанес своей жене удары по лицу. Из-за этого у нее были диагностированы гематомы различной степени.

Суд огласил приговор по этому делу, и Бартон получил 12 недель условного срока.

Было сообщено, что Джорджия Бартон не смогла подтвердить, что именно муж ей наносил травмы, ведь оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения.

Бартон ранее не признавал своей виновности и снова сообщил, что не наносил побоев жене.

Джоуи Бартон выступал за «Манчестер Сити» с 2002 по 2007 год, сыграл за команду 150 матчей и забил 15 мячей.

Ранее Джоуи Бартон критиковал известный футбольный симулятор из-за завышенного рейтинга женских команд.

По теме:
ФОТО. У звезды Реала новая огненная девушка. Горячие снимки
ФОТО. Жена украинского футболиста опубликовала откровенный снимок
ФОТО. У спортдира Боруссии – новая девушка. Она младше его на 14 лет
Джоуи Бартон скандал суд Манчестер Сити lifestyle
Александр Сильченко Источник: The Mirror
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Бокс | 24 марта 2025, 23:40 1
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что Усику это позволили – смешно»

Промоутер Дюбуа уверен в победе британца

Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?
Футбол | 25 марта 2025, 19:49 0
Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?
Названы 10 лучших тинейджеров в футболе. Барса в топе, есть ли украинцы?

Ламин Ямаль и Пау Кубарси возглавили рейтинг

Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Футбол | 25.03.2025, 17:57
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Футбол | 24.03.2025, 22:25
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Звезда сборной Украины: После игры я проходил тест на допинг. Мы расстроены
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Футбол | 25.03.2025, 07:27
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 393
Футбол
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
Не приехал в сборную Украины. Молодой форвард сменил гражданство
24.03.2025, 17:14 51
Хоккей
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 4
Футбол
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем