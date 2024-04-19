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19 апреля 2024, 17:46 |
159
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Олимпиакос в серии пенальти вышел в финал Юношеской лиги УЕФА

В полуфинале греки одолели «Нант»

19 апреля 2024, 17:46 |
159
0
Олимпиакос в серии пенальти вышел в финал Юношеской лиги УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 апреля 2024 года, состоялся матч 1/2 финала Юношеской лиги УЕФА между греческим «Олимпиакосом» и французским «Нантом».

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Основное время поединка не выявило победителя пары. Регламент Юношеской лиги УЕФА не предусматривает дополнительного времени, поэтому команды сразу перешли к серии послематчевых пенальти. В ней сильнее оказался «Олимпиакос» – 3:1.

Интересно, что 18 апреля взрослая команда «Олимпиакоса» также по пенальти прошла в полуфинал Лиги конференций.

Юношеская лига УЕФА. 1/2 финала. 19 апреля

Олимпиакос U-19 – Нант U-19 – 0:0 (3:1 по пенальти)

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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