19 апреля в швейцарском Ньоне проходят полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала сыграют Олимпиакос – Нант (15:00), Порту – Милан (19:00).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)

15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция)

19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)

Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Постер полуфиналов ЮЛУ