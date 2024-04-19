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19 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:23
146
0

Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 19 апреля в 15:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА

19 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:23
146
0
Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

19 апреля в швейцарском Ньоне проходят полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.

В 1/2 финала сыграют Олимпиакос – Нант (15:00), Порту – Милан (19:00).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.

Юношеская лига УЕФА 2023/24

1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)

  • 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция)
  • 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)

Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Постер полуфиналов ЮЛУ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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