Молодежные турниры19 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:23
146
0
Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 19 апреля в 15:00 полуфинальный матч Юношеской лиги УЕФА
19 апреля 2024, 15:15 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:23
146
0
19 апреля в швейцарском Ньоне проходят полуфиналы Юношеской лиги УЕФА.
В 1/2 финала сыграют Олимпиакос – Нант (15:00), Порту – Милан (19:00).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Финал пройдет там же, в швейцарском Ньоне, 22 апреля.
Юношеская лига УЕФА 2023/24
1/2 финала, 19 апреля. Ньон (Швейцария)
- 15:00. Олимпиакос U-19 (Греция) – Нант U-19 (Франция)
- 19:00. Порту U-19 (Португалия) – Милан U-19 (Италия)
Олимпиакос U-19 – Нант U-19. Полуфинал Юношеской лиги. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Постер полуфиналов ЮЛУ
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 апреля 2024, 19:37 1
Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»
Хоккей | 18 апреля 2024, 16:46 11
Украинские хоккеисты забросили 7 шайб
Футбол | 19.04.2024, 13:15
Футбол | 19.04.2024, 00:51
Теннис | 19.04.2024, 14:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.04.2024, 18:16 6
18.04.2024, 01:50 2
18.04.2024, 22:54 9
18.04.2024, 00:51 90
18.04.2024, 09:40 8
18.04.2024, 02:30 1
17.04.2024, 17:23 6
18.04.2024, 02:05 4