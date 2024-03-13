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Молодежные турниры
13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 13 марта 2024, 21:39
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Реал вылетел по пенальти. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА

В 1/2 финала 19 апреля в Ньоне сыграют Олимпиакос – Нант, Порту – Милан

13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 13 марта 2024, 21:39
1031
1
Реал вылетел по пенальти. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
ФК Милан

Вечером 12 и 13 марта состоялись четвертьфиналы Юношеской лиги УЕФА.

По их итогам определены полуфиналисты турнира.

Мадридский Реал вылетел из ЮЛУ, проиграв Милану по пенальти.

В 1/2 финала 19 апреля в швейцарском Ньоне сыграют Олимпиакос – Нант, Порту – Милан

Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала

  • 12.03. 17:00. Бавария U19 (Германия) – Олимпиакос U19 (Греция) – 1:3
  • 12.03. 19:00. Нант U19 (Франция) – Копенгаген U19 (Дания) – 3:3 (пен. 5:4)
  • 13.03. 17:00. Милан U19 (Италия) – Реал Мадрид U19 (Франция) – 1:1 (пен. 4:3)
  • 13.03. 19:00. Майнц U19 (Германия) – Порту U19 (Португалия) – 1:4

Пары 1/2 финала

  • 19.04. Олимпиакос U19 (Греция) – Нант U19 (Франция)
  • 19.04. Порту U19 (Португалия) – Милан U19 (Италия)

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Юношеская лига УЕФА Милан Олимпиакос Пирей Нант Бавария Реал Мадрид Олимпиакос Пирей U-19 Реал Мадрид U-19 Бавария U-19 Милан U-19 Копенгаген Майнц Порту Порту U-19
Источник Sport.ua
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Saar
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