Молодежные турниры13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 13 марта 2024, 21:39
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Реал вылетел по пенальти. Определены полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
В 1/2 финала 19 апреля в Ньоне сыграют Олимпиакос – Нант, Порту – Милан
13 марта 2024, 21:30 | Обновлено 13 марта 2024, 21:39
1031
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Вечером 12 и 13 марта состоялись четвертьфиналы Юношеской лиги УЕФА.
По их итогам определены полуфиналисты турнира.
Мадридский Реал вылетел из ЮЛУ, проиграв Милану по пенальти.
В 1/2 финала 19 апреля в швейцарском Ньоне сыграют Олимпиакос – Нант, Порту – Милан
Юношеская лига УЕФА. 1/4 финала
- 12.03. 17:00. Бавария U19 (Германия) – Олимпиакос U19 (Греция) – 1:3
- 12.03. 19:00. Нант U19 (Франция) – Копенгаген U19 (Дания) – 3:3 (пен. 5:4)
- 13.03. 17:00. Милан U19 (Италия) – Реал Мадрид U19 (Франция) – 1:1 (пен. 4:3)
- 13.03. 19:00. Майнц U19 (Германия) – Порту U19 (Португалия) – 1:4
Пары 1/2 финала
- 19.04. Олимпиакос U19 (Греция) – Нант U19 (Франция)
- 19.04. Порту U19 (Португалия) – Милан U19 (Италия)
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