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Молодежные турниры
28 февраля 2024, 22:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:10
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0

Юношеская лига УЕФА. Реал на высоте. Определены все четвертьфиналисты

Реал Мадрид U-19 прошел в четвертьфинал, переиграв немецкий РБ Лейпциг

28 февраля 2024, 22:45 | Обновлено 28 февраля 2024, 23:10
410
0
Юношеская лига УЕФА. Реал на высоте. Определены все четвертьфиналисты
ФК Реал Мадрид

28 февраля состоялись 5 матчей 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Определены все 8 четвертьфиналистов клубного молодежного турнира.

Реал Мадрид U-19 прошел в четвертьфинал, переиграв немецкий РБ Лейпциг U-19 (2:0).

В 1/4 финала 12/13 марта встретятся Майнц – Порту, Нант – Копенгаген, Бавария – Олимпиакос, Милан – Реал.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, 28 февраля

Олимпиакос U19 – Ланс U19 – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Костулас, 58 (пен), Пневмонидис, 62 – Сишуба, 19, Фофана, 52

Милан U19 – Брага U19 – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Сиа, 24, Дзероли, 71 – Родригеш, 66, Фуртадо, 90+4

РБ Зальцбург U19 – Нант U19 – 0:1

Гол: Маланг Гомеш, 19

Бавария U19 – Фейенорд U19 – 3:2

Голы: Виммер, 20, Фернандес, 28, Демирджан, 45 – Руст, 52, Гирстхоув, 55

Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:0

Голы: Гонсало Гарсия, 24, Переа, 81

Результаты 1/8 финала

Пары 1/4 финала

ВИДЕО. Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:0

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Источник Sport.ua
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