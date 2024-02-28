Юношеская лига УЕФА. Реал на высоте. Определены все четвертьфиналисты
Реал Мадрид U-19 прошел в четвертьфинал, переиграв немецкий РБ Лейпциг
28 февраля состоялись 5 матчей 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.
Определены все 8 четвертьфиналистов клубного молодежного турнира.
Реал Мадрид U-19 прошел в четвертьфинал, переиграв немецкий РБ Лейпциг U-19 (2:0).
В 1/4 финала 12/13 марта встретятся Майнц – Порту, Нант – Копенгаген, Бавария – Олимпиакос, Милан – Реал.
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала, 28 февраля
Олимпиакос U19 – Ланс U19 – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Костулас, 58 (пен), Пневмонидис, 62 – Сишуба, 19, Фофана, 52
Милан U19 – Брага U19 – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Сиа, 24, Дзероли, 71 – Родригеш, 66, Фуртадо, 90+4
РБ Зальцбург U19 – Нант U19 – 0:1
Гол: Маланг Гомеш, 19
Бавария U19 – Фейенорд U19 – 3:2
Голы: Виммер, 20, Фернандес, 28, Демирджан, 45 – Руст, 52, Гирстхоув, 55
Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:0
Голы: Гонсало Гарсия, 24, Переа, 81
Результаты 1/8 финала
Пары 1/4 финала
ВИДЕО. Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19 – 2:0
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