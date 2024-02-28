Манчестер Сити U-19 сенсационно выбыл из Юношеской лиги УЕФА
27 февраля состоялись три матча 1/8 финала клубного молодежного турнира
27 февраля состоялись три матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, клубного молодежного турнира.
Манчестер Сити U-19 сенсационно выбыл из турнира, проиграв немецкому Майнцу U-19 (1:2).
Также в полуфинал пробились Порту U-19 и Копенгаген U-19.
Остальные матчи 1/8 финала пройдут 28 февраля.
Юношеская лига УЕФА
1/8 финала, 27 февраля
АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Порту U-19 (Португалия) – 1:1 (пен. 3:4)
Голы: ван дер Ван, 34 – Рибейро, 90+3
Жилина U-19 (Словакия) – Копенгаген U-19 (Дания) – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Сауэр, 10 – Чиаха, 6
Майнц U-19 (Германия) – Манчестер Сити U-19 (Англия) – 2:1
Голы: Мюллер, 16, Шульц, 52 – Обоавводуо, 45+1
Результаты 1/8 финала
Пары 1/4 финала
Tuesday✅🔥— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 27, 2024
Who will join them in the last eight?#UYL pic.twitter.com/HTNKifKhiV
QUARTERFINAL!!! 🔥🔥🔥— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) February 27, 2024
WE BEAT MANCHESTER CITY!!! 🤩🤩🤩
#M05ManCity pic.twitter.com/iRtBB2j3ms
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