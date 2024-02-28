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Молодежные турниры
28 февраля 2024, 06:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 06:13
230
0

Манчестер Сити U-19 сенсационно выбыл из Юношеской лиги УЕФА

27 февраля состоялись три матча 1/8 финала клубного молодежного турнира

28 февраля 2024, 06:10 | Обновлено 28 февраля 2024, 06:13
230
0
Манчестер Сити U-19 сенсационно выбыл из Юношеской лиги УЕФА
ФК Майнц

27 февраля состоялись три матча 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА, клубного молодежного турнира.

Манчестер Сити U-19 сенсационно выбыл из турнира, проиграв немецкому Майнцу U-19 (1:2).

Также в полуфинал пробились Порту U-19 и Копенгаген U-19.

Остальные матчи 1/8 финала пройдут 28 февраля.

Юношеская лига УЕФА

1/8 финала, 27 февраля

АЗ Алкмаар U-19 (Нидерланды) – Порту U-19 (Португалия) – 1:1 (пен. 3:4)

Голы: ван дер Ван, 34 – Рибейро, 90+3

Жилина U-19 (Словакия) – Копенгаген U-19 (Дания) – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Сауэр, 10 – Чиаха, 6

Майнц U-19 (Германия) – Манчестер Сити U-19 (Англия) – 2:1

Голы: Мюллер, 16, Шульц, 52 – Обоавводуо, 45+1

Результаты 1/8 финала

Пары 1/4 финала

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Юношеская лига УЕФА Майнц Манчестер Сити Манчестер Сити U-19 Жилина Копенгаген Порту U-19 Порту АЗ Алкмаар АЗ Алкмаар U-19
Источник Sport.ua
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