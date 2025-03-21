Футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» оказались в центре скандала – игроки этих команд попались на мошенничестве с возрастом.

Источник сообщает, что шесть футболистов, которые играли за молодежные клубы, приехали в Англию с поддельными документами и на самом деле являются намного старше, чем заявлено.

«Пока нет доказательств, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» знали об инциденте или помогали юным игрокам с документами. Клубы были проинформированы о возможных последствиях скандала с мошенничеством с возрастом, в котором участвуют их игроки академии. Имена этих футболистов остаются в тайне, пока идет расследование», – сообщают в Англии.

Руководство английских грандов отказалось комментировать эту ситуацию пока идут разбирательства.

Ранее сообщалось, что футболист, который выступает в АПЛ, может получить пожизненную дисквлификацию.