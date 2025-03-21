Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом
Англия
21 марта 2025, 13:09 |
636
0

Футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» оказались в центре скандала

21 марта 2025, 13:09 |
636
0
Футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом
ФК Манчестер Сити

Английские клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» оказались в центре скандала – игроки этих команд попались на мошенничестве с возрастом.

Источник сообщает, что шесть футболистов, которые играли за молодежные клубы, приехали в Англию с поддельными документами и на самом деле являются намного старше, чем заявлено.

«Пока нет доказательств, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» знали об инциденте или помогали юным игрокам с документами. Клубы были проинформированы о возможных последствиях скандала с мошенничеством с возрастом, в котором участвуют их игроки академии. Имена этих футболистов остаются в тайне, пока идет расследование», – сообщают в Англии.

Руководство английских грандов отказалось комментировать эту ситуацию пока идут разбирательства.

Ранее сообщалось, что футболист, который выступает в АПЛ, может получить пожизненную дисквлификацию.

По теме:
ЗАБАРНЫЙ: «Очень приятно победить. Я не сделал что-то уникальное»
ФОТО. «Илья забил». Борнмут отреагировал на гол Забарного в ворота Бельгии
«Доказательство». В Португалии отреагировали на интерес Ман Сити к Трубину
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед скандал
Николай Титюк Источник: The Telegraph
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Футбол | 20 марта 2025, 23:40 7
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН

Хорваты победили со счетом 2:0, голы забили Анте Будимир и Иван Перишич

Польша – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 21 марта 2025, 12:46 0
Польша – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Литва. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 21 марта в 21:45 по Киеву

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Футбол | 21.03.2025, 11:27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров не угадал с составом. Там даже слепой видел»
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Футбол | 21.03.2025, 07:47
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Бокс | 20.03.2025, 17:10
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Владимир КЛИЧКО: «Это была бы катастрофа. Так что я очень рад»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 4
Футбол
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 3
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 251
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
Леннокс Льюис рассказал, почему выглядел неубедительно в бою с Кличко 
19.03.2025, 08:03 8
Бокс
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
Роналду на правах аренды может сенсационно вернуться в европейский гранд
19.03.2025, 12:46 2
Футбол
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
Челси заменит Мудрика мировой суперзвездой. Дают наибольшую ЗП в Европе
19.03.2025, 12:29 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем