Футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» оказались в центре скандала
Английские клубы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» оказались в центре скандала – игроки этих команд попались на мошенничестве с возрастом.
Источник сообщает, что шесть футболистов, которые играли за молодежные клубы, приехали в Англию с поддельными документами и на самом деле являются намного старше, чем заявлено.
«Пока нет доказательств, что «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» знали об инциденте или помогали юным игрокам с документами. Клубы были проинформированы о возможных последствиях скандала с мошенничеством с возрастом, в котором участвуют их игроки академии. Имена этих футболистов остаются в тайне, пока идет расследование», – сообщают в Англии.
Руководство английских грандов отказалось комментировать эту ситуацию пока идут разбирательства.
Ранее сообщалось, что футболист, который выступает в АПЛ, может получить пожизненную дисквлификацию.
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