ФОТО. Эрлинг Холанд купил уникальный автомобиль. Таких – только 250

Нападающий «Ман Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд потратил 5 миллионов евро на редкий автомобиль – Bugatti Tourbillon, выпущенный в 250 экземплярах.

Его покупка стала совместной инвестицией с миллиардером Оле Эртваагом, с которым он ранее приобрел Mercedes AMG One за 3,2 миллиона евро.

Новый автомобиль разгоняется до 100 км/ч за две секунды, а его максимальная скорость — 277 миль в час.

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Из-за налогов и экологических норм в Норвегии цена выросла до 5 миллионов евро. Если регистрация не будет оформлена до 1 апреля, расходы увеличатся еще больше.

Холанд уже владеет роскошными авто, включая Mercedes AMG, Porsche 911 GT3 и Ferrari Monza SP2.

Его состояние оценивается в 200 миллионов евро.