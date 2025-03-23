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ЛНЗ Черкассы
22.03.2025 15:00 – FT 2 : 0
Левый Берег
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Украина. Премьер лига
23 марта 2025, 08:30 |
16
0

ЛНЗ и Левый Берег провели товарищескую игру между собой

Голы Пасича и Кушниренко принесли победу черкасскому клубу

23 марта 2025, 08:30 |
16
0
ЛНЗ и Левый Берег провели товарищескую игру между собой
ФК Левый Берег

22 марта два представителя Премьер-лиги, а именно ЛНЗ и «Левый Берег», сыграли контрольный матч.

Футболисты ЛНЗ еще в первом тайме отличились двумя голами. Открыл счет Геннадий Пасич, а удвоил преимущество Богдан Кушниренко.

В день матча свое 60-летие праздновал главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук, поэтому команда сделала небольшой подарок своему руководителю, хоть и в товарищеской игре.

Что же касается позиций в чемпионате, то ЛНЗ пока занимает 10-ю строчку, а «Левый Берег» - 11-ю.

Товарищеская игра. 22 марта

ЛНЗ Черкассы – Левый Берег Киев – 2:0

Голы: Пасич, Кушниренко

Комментарий Виталия Бойко

Звісно, не хочеться програвати, але це також і навчальна гра. Пропустили два швидких м’ячі, але хлопці старалися, робили все, що вони могли на сьогоднішній день. Щодо міжнародної павзи, то після вихідних ми зібралися, провели максимальні, великі навантаження. Такі ігри тільки робляться для того, щоб в тонусі тримати команду і давати ігрову практику більше футболістам, які мало грали.

Голи Пасіча та Кушніренка принесли перемогу черкаському клубу

День народження святкував головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук, якому виповнилося 60 років.

Контрольний матч
22 березня. Черкаси
ЛНЗ - Лівий Берег – 2:0
Голи: Пасіч, Кушніренко

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Геннадий Пасич Богдан Кушниренко товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев ЛНЗ Черкассы
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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