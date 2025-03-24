Виталий ПЕРВАК: «Ребята старались, делали все, что могли»

Черкасский ЛНЗ и «Левый Берег» воспользовались международной паузой и провели контрольный матч. ЛНЗ одержал победу со счетом 2:0.

Наставник «Левого Берега» Виталий Первак выставил на игру экспериментальный состав. Наставник особенно отметил возвращение в строй двух центрбеков Валерия Самара и Андрея Якимива.

«Очередной спарринг против серьезной команды. Дали возможность футболистам сыграть больше игрового времени – кто-то вообще не играл, а некоторые футболисты вышли на поле после восстановления от тяжелых травм.

Относительно Якимива и Самара, защитники подошли в нормальной физической форме, но и у обоих не было игровой практики очень давно. А ее не купишь в магазине – нужно играть, играть, играть.

Конечно, не хочется проигрывать, но это также и обучающая игра. Пропустили два быстрых мяча, но ребята старались, делали все, что они могли на сегодняшний день. Что касается международной паузы, то после выходных мы собрались, дали максимальные большие нагрузки. Такие игры делаются для того, чтобы в тонусе держать команду и давать игровую практику больше футболистам, мало игравшим.

Ожидаем следующую боевую игру в матче с «Александрией». Подготовка будет проходить как обычно, «Александрия» очень хорошая команда, организованная, среди лидеров чемпионата. Подготовку мы не меняем. Конечно, мы готовимся к каждой команде немного отдельно, но все идет по плану».