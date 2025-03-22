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Англия
22 марта 2025, 15:13 |
224
0

Известный экс-полузащитник остро высказался о лучшем игроке АПЛ

Рой Кин остро высказался о перспективах Фила Фодена в сборной Англии

22 марта 2025, 15:13 |
224
0
Известный экс-полузащитник остро высказался о лучшем игроке АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин неоднозначно высказался о вингере «Манчестер Сити» и сборной Англии Филе Фодене:

«Ему не придется беспокоиться о том, где он хочет играть в сборной Англии, потому что он не будет играть».

В текущем сезоне Фил Фоден провел 38 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 6 ассистов. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком сезона АПЛ.

Ранее сообщалось о том, что футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом.

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Рой Кин Фил Фоден сборная Англии по футболу Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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