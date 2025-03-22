Известный экс-полузащитник остро высказался о лучшем игроке АПЛ
Рой Кин остро высказался о перспективах Фила Фодена в сборной Англии
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин неоднозначно высказался о вингере «Манчестер Сити» и сборной Англии Филе Фодене:
«Ему не придется беспокоиться о том, где он хочет играть в сборной Англии, потому что он не будет играть».
В текущем сезоне Фил Фоден провел 38 матчей на клубном уровне, забил 10 голов и отдал 6 ассистов. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком сезона АПЛ.
Ранее сообщалось о том, что футболистов двух английских грандов заподозрили в мошенничестве с возрастом.
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