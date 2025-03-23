Ребров о Довбике, юниоры без ЧЕ, разгроме с Холандом, смерть Формана
Главные новости за 22 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 марта.
1А. Сергей РЕБРОВ – о здоровье Довбика, ситуации Крупского и Лиге наций
Тренер оценил ситуацию перед ответным матчем с Бельгией
1В. Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций
Зинченко, Забарный и Гуцуляк – в списке лучших
1С. Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае
2А. Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии
Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах
2В. Казахстан неудачно стартовал в квалификации ЧМ-2026. Успех сборной Чехии
Состоялось три матча квалификации к мировому первенству
2С. Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар
Состоялись два поединка квалификации чемпионата мира 2026 года
3А. Руди ГАРСИЯ – перед матчем Бельгия – Украина: «Нас застали врасплох»
Тренер «красных дьяволов» высказался о втором матче
3В. Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров
4А. Идет подготовка к ЧМ. Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21
Единственный в матче гол забил Иван Чабан на 51-й минуте
4В. Украина U-17 в конце игры упустила перевес над Италией и не сыграет на ЧЕ
Сине-желтые могли одержать важную победу, но пропустили два гола за две минуты
4С. Сборная Украины U-16 в огненном матче одолела сборную Румынии U-16
Со счетом 4:2 украинцы одолели румынов
5. Без борьбы. Днепр второй раз подряд стал обладателем Кубка Украины
Подопечные Владимира Коваля одержали разгромную победу
6А. Киченок с новой напарницей упустила четыре матчбола против третьих сеяных
Надежда вместе с Алдилой Сутджиади в Майами едва не переиграла Паолини и Эррани
6В. Костюк не сыграет в парном разряде на турнире в Майами. Известна причина
Напарница Марты Елена-Габриэла Русе получила повреждение в игре против Соболенко
7. Умер легендарный боксер Джордж Форман
«Великому Джорджу» было 76 лет
8А. Идеальная стрельба не спасла. Джима финишировала 31-й в персьюте КМ
Елена Городна заняла 44-ю строчку
8В. Норвежская дуэль. Легрейд обогнал Йоханнеса Бе, Пидручный стал 24-м
В Холменколлене прошел персьют на этапе Кубка мира
9А. Динамо может хорошо заработать. Пять клубов из Англии следят за Ванатом
Молодой форвард «бело-синих» может переехать на Туманный Альбион
9В. У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб
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10А. Первый поул Ф-1 в карьере. Состоялась квалификация Гран-при Китая
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