Ребров о Довбике, юниоры без ЧЕ, разгроме с Холандом, смерть Формана

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 22 марта.

1А. Сергей РЕБРОВ – о здоровье Довбика, ситуации Крупского и Лиге наций

Тренер оценил ситуацию перед ответным матчем с Бельгией

1В. Три игрока сборной Украины попали в символическую сборную Лигу наций

Зинченко, Забарный и Гуцуляк – в списке лучших

1С. Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении

Украинская спортсменка взяла высоту 1.95 м на соревнованиях в Китае

2А. Таблицы отбора ЧМ-2026. Разгром от Норвегии с голом Холанда, победа Чехии

Во второй игровой день прошли шесть поединков в трех группах

2В. Казахстан неудачно стартовал в квалификации ЧМ-2026. Успех сборной Чехии

Состоялось три матча квалификации к мировому первенству

2С. Норвегия с голом Холанда уничтожила Молдову. Черногория обыграла Гибралтар

Состоялись два поединка квалификации чемпионата мира 2026 года

3А. Руди ГАРСИЯ – перед матчем Бельгия – Украина: «Нас застали врасплох»

Тренер «красных дьяволов» высказался о втором матче

3В. Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине

Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров

4А. Идет подготовка к ЧМ. Украина U-20 обыграла Северную Ирландию U-21

Единственный в матче гол забил Иван Чабан на 51-й минуте

4В. Украина U-17 в конце игры упустила перевес над Италией и не сыграет на ЧЕ

Сине-желтые могли одержать важную победу, но пропустили два гола за две минуты

4С. Сборная Украины U-16 в огненном матче одолела сборную Румынии U-16

Со счетом 4:2 украинцы одолели румынов

5. Без борьбы. Днепр второй раз подряд стал обладателем Кубка Украины

Подопечные Владимира Коваля одержали разгромную победу

6А. Киченок с новой напарницей упустила четыре матчбола против третьих сеяных

Надежда вместе с Алдилой Сутджиади в Майами едва не переиграла Паолини и Эррани

6В. Костюк не сыграет в парном разряде на турнире в Майами. Известна причина

Напарница Марты Елена-Габриэла Русе получила повреждение в игре против Соболенко

7. Умер легендарный боксер Джордж Форман

«Великому Джорджу» было 76 лет

8А. Идеальная стрельба не спасла. Джима финишировала 31-й в персьюте КМ

Елена Городна заняла 44-ю строчку

8В. Норвежская дуэль. Легрейд обогнал Йоханнеса Бе, Пидручный стал 24-м

В Холменколлене прошел персьют на этапе Кубка мира

9А. Динамо может хорошо заработать. Пять клубов из Англии следят за Ванатом

Молодой форвард «бело-синих» может переехать на Туманный Альбион

9В. У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб

Мигелито не стал дожидаться лета, а уже сейчас покинул «Сантос»

10А. Первый поул Ф-1 в карьере. Состоялась квалификация Гран-при Китая

Пиастри стал лучшим в квалификации в Китае

10В. Общий зачет Формулы-1 после спринта Гран-при Китая

Спринт внес свои коррективы в чемпионат