Руди ГАРСИЯ – перед матчем Бельгия – Украина: «Нас застали врасплох»

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался об ответном матче плей-офф Лиги наций против Украины.

«Мы должны отталкиваться от нашего первого тайма в четверг, который был довольно неплохим. Мы контролировали игру и создали немало моментов. К сожалению, я думаю, что после перерыва мы пытались удержать счет и играли назад.

Украина застала нас врасплох, сравняв счет, и никакой реакции не было. Поэтому я ожидаю реакции от игроков в воскресенье. Мы должны учиться на ошибках. У нас было двенадцатиминутное «отключение», во время которого нам не хватало уверенности, как индивидуальной, так и коллективной. Я должен восстановить уверенность игроков, потому что воскресный матч немного похож на финал.

Мы выходим на поле с целью выиграть второй матч с разницей минимум в два мяча. Я думаю, что эта миссия будет легче, если мы сможем сохранить наши ворота нетронутыми. Мы находимся в ситуации, когда мы должны показать истинную ценность команды и доказать, что Бельгия все еще является великой командой.

Мы – команда, которая находится в процессе восстановления. Роль лидеров – таких как Кевин и Ромелу – очевидно, очень важна. Это ребята, которые привыкли играть большие матчи. И этот ответный матч плей-офф – один из них, потому что мы должны отыграться», – сказал Гарсия.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.