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Бразилия
22 марта 2025, 09:54 |
1539
7

У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб

Мигелито не стал дожидаться лета, а уже сейчас покинул «Сантос»

22 марта 2025, 09:54 |
1539
7
У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб
americafc.com.br

20-летний атакующий полузащитник «Сантоса» Мигелито продолжит карьеру в клубе второго дивизиона бразильского футбола «Америка Минейро».

Сообщается, что речь идет об аренде до конца текущего сезона, который в Бразилии ограничивается календарным годом.

Это значит, что слухи о готовящемся летнем переезде Мигелито в «Динамо» на правах аренды с обязательством выкупа не будут реализованы на практике.

«Динамо» активно вело переговоры о том, чтобы Мигелито перебрался в Украине еще до закрытия зимнего окна переходов, но сделка сорвалась буквально в последний момент.

Мигелито является игроком национальной сборной Боливии, за которую провел 20 матчей и забил 5 мячей.

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Алексей Сливченко Источник: ФК Америка Минейро
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ManCity
Дурень думкою тішиться
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0
Battersea
Без него Динаме будет крышка
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0
Gargantua81
писали, что трансфер отложили до лета
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0
VovanSidorovi4
Да кому он был нужен.
СаШо по португальски не разговаривает. 
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-2
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Dnonama1
У позорну помийку ніхто йти не хоче . Буває
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-5
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