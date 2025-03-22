У Динамо окончательно сорвался трансфер хавбека. Тот ушел в другой клуб

20-летний атакующий полузащитник «Сантоса» Мигелито продолжит карьеру в клубе второго дивизиона бразильского футбола «Америка Минейро».

Сообщается, что речь идет об аренде до конца текущего сезона, который в Бразилии ограничивается календарным годом.

Это значит, что слухи о готовящемся летнем переезде Мигелито в «Динамо» на правах аренды с обязательством выкупа не будут реализованы на практике.

«Динамо» активно вело переговоры о том, чтобы Мигелито перебрался в Украине еще до закрытия зимнего окна переходов, но сделка сорвалась буквально в последний момент.

Мигелито является игроком национальной сборной Боливии, за которую провел 20 матчей и забил 5 мячей.