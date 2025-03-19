Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда

Киевское «Динамо» летом 2025 года подпишет боливийского полузащитника бразильского «Сантоса» Мигелито, сообщает издание Bolavip Brasil.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах аренды с обязательством выкупа.

Мигелито должен был присоединиться к киевскому «Динамо» еще в зимнее трансферное окно, но тогда его переход после длительной саги сорвался в последний момент.

В текущем сезоне Мигелито провел за «Сантос» 4 матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В его активе 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.