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Украина. Премьер лига
19 марта 2025, 12:55 |
424
0

Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда

Мигелито летом покинет «Сантос»

19 марта 2025, 12:55 |
424
0
Динамо все-таки подпишет многострадального легионера. Известно, когда
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигелито

Киевское «Динамо» летом 2025 года подпишет боливийского полузащитника бразильского «Сантоса» Мигелито, сообщает издание Bolavip Brasil.

По информации источника, переход 20-летнего футболиста состоится на правах аренды с обязательством выкупа.

Мигелито должен был присоединиться к киевскому «Динамо» еще в зимнее трансферное окно, но тогда его переход после длительной саги сорвался в последний момент.

В текущем сезоне Мигелито провел за «Сантос» 4 матча в чемпионате, результативными действиями не отличался. В его активе 20 поединков за сборную Боливии, в которых он забил 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 750 тысяч евро.

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Динамо Киев трансферы Сантос чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Мигелито (Мигель Терсерос) аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Bolavip Brasil
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