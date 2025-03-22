Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине

Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне назвал причину поражения «красных дьяволов» в первом матче плей-офф Лиги наций против Украины.

«Не думаю, что была проблема в менталитете. Нам не хватило уверенности в первом матче, однако мы знаем, что нам нужно сделать во втором поединке», – сказал Кевин Де Брюйне.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.