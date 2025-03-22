Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров
Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне назвал причину поражения «красных дьяволов» в первом матче плей-офф Лиги наций против Украины.
«Не думаю, что была проблема в менталитете. Нам не хватило уверенности в первом матче, однако мы знаем, что нам нужно сделать во втором поединке», – сказал Кевин Де Брюйне.
В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.
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