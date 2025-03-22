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  4. Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Лига наций
22 марта 2025, 20:45 |
3489
3

Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине

Кевин отметил недостаток уверенности у партнеров

22 марта 2025, 20:45 |
3489
3
Де Брюйне объяснил, из-за чего Бельгия проиграла матч Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне

Лидер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне назвал причину поражения «красных дьяволов» в первом матче плей-офф Лиги наций против Украины.

«Не думаю, что была проблема в менталитете. Нам не хватило уверенности в первом матче, однако мы знаем, что нам нужно сделать во втором поединке», – сказал Кевин Де Брюйне.

В первом матче сборная Украины победила Бельгию со счетом 3:1. Ответный матч пройдет 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель пары будет играть следующий сезон в Дивизионе А Лиги наций.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Кевин де Брюйне
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 3
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sres2016
Ви ще нам винні за 86-й рік, коли на ЧМ у Мексиці виграли у команди Лобановського завдяки допомоги арбітра, який заплющив очі на два офсайди . Так що чекаю абсолютної сатисфакції
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+1
RomеоBoss
Тому що колись програють усі!
Що тут расповідати,завтра теж програєте.
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+1
andre_lui
Суперечливо сказав чи переклад такий
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+1
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