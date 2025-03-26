Шоу в Буэнос-Айресе, гол Холанда, спарринги молодежек, Месси снова в Барсе?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 25 марта.

1A. Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии

Норвегия уверенно переиграла Израиль со счетом 4:2

1B. Норвегия переиграла Израиль в Дебрецене, один из голов забил Холанд

Из-за соображений безопасности сборная Израиля провела игру в Венгрии

2. Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации

Хозяева поля в Буєнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча

3A. Дубль Вьюнника не помог. Польша U-21 вырвала победу в игре против Украины

Украинская молодежка впервые за 23 года проиграла сверстникам из Польши

3B. Украина U-20 переиграла Норвегию U-20 в товарищеском матче в Турции

Единственный гол на 78-й минуте забил Дмитрий Годя

4. Украина U-17 вырвала победу над Словакией в отборе на чемпионат Европы

В последнем матче украинская команда немного порадовала болельщиков

5. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер сборной Украины выбыл до конца сезона из-за травмы

Повреждение Максима Таловерова оказалось слишком серьезным

6A. Заплатят 50 млн? Итальянский топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины

«Наполи» все еще хочет подписать хавбека Георгия Судакова

6B. Известный немецкий клуб заинтересован в приобретении игрока сборной Украины

«Штутгарт» планирует оформить трансфер Николая Шапаренко

7. Большой камбек Месси в Европу. Топ-клуб готовит бомбу, но это будет нескоро

Месси вернется в «Барселону» после чемпионата мира

8. Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами

Элина уступила Иге в 1/8 финала турнира WTA 1000 в США

9. Гран-при Китая. Как Пиастри одолел Норриса, а Феррари упустили подиум

Детальный анализ этапа: ответы на все ключевые вопросы этапа

10. Кризис в Черноморце: Кучер и Ракицкий спешат на помощь

В Одессе, очевидно, полагают, что смена тренера поможет сохранить место в УПЛ