«Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты

Фабио Капелло прокомментировал увольнение Тиаго Мотты:

«Так было решено. К сожалению, когда вы тренируете «Ювентус», минимальная цель – это Лига чемпионов. Но, прежде всего, имеет значение тип игры. Мотта, я думаю, не до конца осознал, где он тренирует, и по этой причине он имел большие трудности».

«Для изменений нужно время. С трехлетним контрактом вы должны сделать это».

После 29 туров Серии А «Ювентус» идет 5-м, имея в своем активе 52 очка.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма компенсации Тиаго Мотты.