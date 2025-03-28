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  4. «Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты
Италия
28 марта 2025, 00:45 |
57
0

«Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты

Фабио Капелло прокомментировал увольнение Тиаго Мотты

28 марта 2025, 00:45 |
57
0
«Не до конца осознал». Известный тренер прокомментировал отставку Мотты
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Фабио Капелло прокомментировал увольнение Тиаго Мотты:

«Так было решено. К сожалению, когда вы тренируете «Ювентус», минимальная цель – это Лига чемпионов. Но, прежде всего, имеет значение тип игры. Мотта, я думаю, не до конца осознал, где он тренирует, и по этой причине он имел большие трудности».

«Для изменений нужно время. С трехлетним контрактом вы должны сделать это».

После 29 туров Серии А «Ювентус» идет 5-м, имея в своем активе 52 очка.

Ранее сообщалось о том, что стала известна сумма компенсации Тиаго Мотты.

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Тиаго Мотта Фабио Капелло Ювентус отставка расторжение контракта
Даниил Кирияка Источник: Tuttomercatoweb
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