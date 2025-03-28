Она победила Лихтенштейн. Александра Олейникова совершила камбек в Бразилии

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 297) вышла в 1/4 финала грунтового турнира ITF W75 в Вакарии, Бразилия.

В матче 1/8 финала против четвертой сеяной Катинки фон Дайхманн (WTA 156) из Лихтенштейна украинка, проиграв в первом сете, совершила камбек и пробилась в следующий раунд соревнований. Спортсменки провели на корте час и 59 минут.

Свой четвертьфинальный поединок Александра сыграет 28 марта с греческой теннисисткой Деспиной Папамихаил (WTA 255). Теннисистки впервые сыграют между собой.

ITF W75, Вакария (Бразилия)

1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) – Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) [4] – 3:6, 6:1, 6:4