Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд летом станет игроком мадридского «Реала».

Игрок может сделать это после 30 июня 2025 года, ведь именно тогда у него завершается соглашение с «мерсисайдцами».

Оказывается, что «королевский» клуб это не очень устраивает, ведь они хотят заявить нового игрока на клубный чемпионат мира, который начнется 15 июня.

По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский клуб уже попросил Трента досрочно расторгнуть контракт с «Ливерпулем» сразу после завершения Английской Премьер-лиги.

Однако вряд ли «Ливерпуль» согласится это сделать, ведь зимой клуб уже отказал «Реалу» в приобретении защитника за символические 15 миллионов евро.

Ранее стала известна сумма заработной платы, которую «Реал» предложил Тренту.