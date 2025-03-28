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Испания
28 марта 2025, 02:15 |
42
0

Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?

Игрок должен расторгнуть досрочно контракт с «Ливерпулем»

28 марта 2025, 02:15 |
42
0
Реал хочет получить Трента к КЧМ. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний английский защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд летом станет игроком мадридского «Реала».

Игрок может сделать это после 30 июня 2025 года, ведь именно тогда у него завершается соглашение с «мерсисайдцами».

Оказывается, что «королевский» клуб это не очень устраивает, ведь они хотят заявить нового игрока на клубный чемпионат мира, который начнется 15 июня.

По информации журналиста Бена Джейкобса, испанский клуб уже попросил Трента досрочно расторгнуть контракт с «Ливерпулем» сразу после завершения Английской Премьер-лиги.

Однако вряд ли «Ливерпуль» согласится это сделать, ведь зимой клуб уже отказал «Реалу» в приобретении защитника за символические 15 миллионов евро.

Ранее стала известна сумма заработной платы, которую «Реал» предложил Тренту.

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Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Трент Александер-Арнольд
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс
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