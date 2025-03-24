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Испания
24 марта 2025, 20:00 | Обновлено 24 марта 2025, 20:37
1343
2

Бешеные цифры. Известна зарплата Александера-Арнольда, которую даст Реал

Мадридцы завершили подписание звезды

24 марта 2025, 20:00 | Обновлено 24 марта 2025, 20:37
1343
2
Бешеные цифры. Известна зарплата Александера-Арнольда, которую даст Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль». Игрок не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольеры, мадридский «Реал» согласовал контракт с игроком. О переходе будет объявлено 1 июля 2025 года. Трент подписал с клубом контракт на 5 лет. Его зарплата за один сезон составит 15 миллионов евро (до вычета налогов).

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 39 матчей, забил три гола и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.

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Саша Тавольери Ливерпуль трансферы Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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Комментарии 2
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Artem_Ponomar
файно влаштувався Трент, настільки що вже по-тихенько втрачає свій топовий рівень
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ivankondrat96
Щось пожлобились із зарплатою. Он Алаба майже 23 мільйони заробляє
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