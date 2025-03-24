Бешеные цифры. Известна зарплата Александера-Арнольда, которую даст Реал

Трент Александер-Арнольд покинет «Ливерпуль». Игрок не продлил контракт с английским клубом, который действует до конца сезона 2024/25.

По информации бельгийского журналиста Саши Тавольеры, мадридский «Реал» согласовал контракт с игроком. О переходе будет объявлено 1 июля 2025 года. Трент подписал с клубом контракт на 5 лет. Его зарплата за один сезон составит 15 миллионов евро (до вычета налогов).

В этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел за «Ливерпуль» 39 матчей, забил три гола и сделал семь ассистов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может подписать лидера «Байера» Джереми Фримпонга.