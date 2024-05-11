Реал летом хочет купить лидера клуба, который шокировал всю Европу
Джереми Фримпонг может стать игроком «королевского клуба»
Один из лидеров чемпионского «Байера» Джереми Фримпонг может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Todo Fichajes, звездным фулбеком заинтересовался мадридский «Реал», который в следующее трансферное окно планирует найти потенциальную замену легендарному Дани Карвахалю. Отмечается, что в контракте Фримпонга есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро, чем и готов воспользоваться «Реал».
Фримпонг провел в этом сезоне за «Байер» 44 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется игроком «фармацевтов» Флорианом Вирцем.
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