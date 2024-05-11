Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал летом хочет купить лидера клуба, который шокировал всю Европу
Испания
11 мая 2024, 11:20 | Обновлено 11 мая 2024, 11:23
2469
0

Реал летом хочет купить лидера клуба, который шокировал всю Европу

Джереми Фримпонг может стать игроком «королевского клуба»

11 мая 2024, 11:20 | Обновлено 11 мая 2024, 11:23
2469
0
Реал летом хочет купить лидера клуба, который шокировал всю Европу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Один из лидеров чемпионского «Байера» Джереми Фримпонг может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, звездным фулбеком заинтересовался мадридский «Реал», который в следующее трансферное окно планирует найти потенциальную замену легендарному Дани Карвахалю. Отмечается, что в контракте Фримпонга есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро, чем и готов воспользоваться «Реал».

Фримпонг провел в этом сезоне за «Байер» 44 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется игроком «фармацевтов» Флорианом Вирцем.

По теме:
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Джереми Фримпонг Дани Карвахаль Реал Мадрид Байер трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11 мая 2024, 07:00 220
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Поединок главных претендентов на золотые медали пройдет на «Арене Львов»

Александр КУЧЕР: «Динамо захочет прервать доминирование Шахтера»
Футбол | 11 мая 2024, 11:32 0
Александр КУЧЕР: «Динамо захочет прервать доминирование Шахтера»
Александр КУЧЕР: «Динамо захочет прервать доминирование Шахтера»

Бывший тренер «Днепра-1» поделился ожиданиями от Классического

Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Футбол | 10.05.2024, 14:24
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Футбол | 11.05.2024, 09:01
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Лунин показал милое видео с сыном. Но фанаты очень встревожены из-за колена
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Футбол | 11.05.2024, 08:01
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
Лунин поставил Реалу ультиматум. Андрей продлит контракт при одном условии
09.05.2024, 18:45 26
Футбол
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
11.05.2024, 07:01
Футбол
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
Известна награда игрокам Реала от Анчелотти за выход в финал ЛЧ
09.05.2024, 11:03
Футбол
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
Легендарный Касильяс расхвалил Лунина и сообщил, кто сыграет в финале ЛЧ
09.05.2024, 20:46
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
Известно, кто бесплатно в Украине покажет бой Ломаченко – Камбосос
09.05.2024, 19:51 11
Бокс
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
ФОТО. Игрок Баварии не был в офсайде перед голом Реалу на 90+13-й минуте
09.05.2024, 14:24 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем