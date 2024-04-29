Очередная суперзвезда. Названа главная трансферная цель Реала на 2025 год
Флорентино Перес рассчитывает подписать Флориана Вирца
Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду, однако это вряд ли произойдет в этом году.
По информации испанского издания El Nacional, за лидером «фармацевтов» внимательно следит «Реал», а президент «королевского клуба» Флорентино Перес очертил приобретение немецкого полузащитника главной задачей на 2025 год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро. Конкуренцию «Реалу» в подписании Верца составит «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария».
В этом сезоне Вирц провел за «Байер» во всех турнирах 44 матча, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.
Ранее гендиректор «Байера» рассказал, что Вирц останется в команде.
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