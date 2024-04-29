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  4. Очередная суперзвезда. Названа главная трансферная цель Реала на 2025 год
Испания
29 апреля 2024, 11:38 |
200
2

Очередная суперзвезда. Названа главная трансферная цель Реала на 2025 год

Флорентино Перес рассчитывает подписать Флориана Вирца

29 апреля 2024, 11:38 |
200
2
Очередная суперзвезда. Названа главная трансферная цель Реала на 2025 год
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду, однако это вряд ли произойдет в этом году.

По информации испанского издания El Nacional, за лидером «фармацевтов» внимательно следит «Реал», а президент «королевского клуба» Флорентино Перес очертил приобретение немецкого полузащитника главной задачей на 2025 год. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 110 миллионов евро. Конкуренцию «Реалу» в подписании Верца составит «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария».

В этом сезоне Вирц провел за «Байер» во всех турнирах 44 матча, забил 17 голов и отдал 19 результативных передач.

Ранее гендиректор «Байера» рассказал, что Вирц останется в команде.

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Флорентино Перес Байер трансферы Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Флориан Вирц
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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T-800
очередные Иско и Озилы .... разве что вернутся к 4-2-3-1 моуриньевские
Реал, сука, гибкий
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0
T-800
под схему 4-3-3 точно не подходит, а вот если ёлочкой играть (4-1-2-1-2), то куда ни шло
сложно будет и Джуду когда уйдет Анчи ...
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0
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