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Германия
16 апреля 2024, 19:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:08
231
1

Гендиректор Байера: «Вирц останется в команде»

Фернандо Карро – о будущем одного из лидеров команды

16 апреля 2024, 19:03 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:08
231
1
Гендиректор Байера: «Вирц останется в команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро сообщил о том, что звездный атакующий полузащитник Флориан Вирц останется в составе свежеиспеченных чемпионов Германии на следующий сезон:

«Флориан Вирц останется в команде в следующем сезоне. У нас есть четкий план вместе с его отцом. Есть интерес со стороны многих клубов, мы не можем загадывать слишком далеко на будущее, но он останется».

В начале апреля сообщалось о том, что мадридский «Реал» готовит 110 миллионов евро на трансфер Вирца.

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Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 1
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BUCH
Ось приклад менеджменту! Не те що ФК Шахрай... Німці піклуються про прогрес гравця! А не зливають його за великі гроші, і як кажуть багато європейських тренерів, потім приходиться - страждати!!!🤪🤪
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