Гендиректор Байера: «Вирц останется в команде»

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро сообщил о том, что звездный атакующий полузащитник Флориан Вирц останется в составе свежеиспеченных чемпионов Германии на следующий сезон:

«Флориан Вирц останется в команде в следующем сезоне. У нас есть четкий план вместе с его отцом. Есть интерес со стороны многих клубов, мы не можем загадывать слишком далеко на будущее, но он останется».

В начале апреля сообщалось о том, что мадридский «Реал» готовит 110 миллионов евро на трансфер Вирца.