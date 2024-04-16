Гендиректор Байера: «Вирц останется в команде»
Фернандо Карро – о будущем одного из лидеров команды
Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро сообщил о том, что звездный атакующий полузащитник Флориан Вирц останется в составе свежеиспеченных чемпионов Германии на следующий сезон:
«Флориан Вирц останется в команде в следующем сезоне. У нас есть четкий план вместе с его отцом. Есть интерес со стороны многих клубов, мы не можем загадывать слишком далеко на будущее, но он останется».
В начале апреля сообщалось о том, что мадридский «Реал» готовит 110 миллионов евро на трансфер Вирца.
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