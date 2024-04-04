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  4. У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Германия
04 апреля 2024, 12:22 |
1717
0

У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн

Флориан Вирц может стать игроком «королевского клуба»

04 апреля 2024, 12:22 |
1717
0
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду в 2025 году.

По информации Fichajes, немецкого игрока хочет подписать мадридский «Реал». В Мадриде видят в немце универсального футболиста, способного играть на позиции нападающего и полузащитника. Однако отмечается, что «Байер» вряд ли отпустит футболиста в летнее трансферное окно 2024 года, поэтому «галактикос» готовы купить игрока в 2025 году за 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

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Флориан Вирц Байер Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Источник Fichajes.net
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