У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
Флориан Вирц может стать игроком «королевского клуба»
Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду в 2025 году.
По информации Fichajes, немецкого игрока хочет подписать мадридский «Реал». В Мадриде видят в немце универсального футболиста, способного играть на позиции нападающего и полузащитника. Однако отмечается, что «Байер» вряд ли отпустит футболиста в летнее трансферное окно 2024 года, поэтому «галактикос» готовы купить игрока в 2025 году за 110 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что наставник «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.
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