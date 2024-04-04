У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн

Звездный полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может покинуть команду в 2025 году.

По информации Fichajes, немецкого игрока хочет подписать мадридский «Реал». В Мадриде видят в немце универсального футболиста, способного играть на позиции нападающего и полузащитника. Однако отмечается, что «Байер» вряд ли отпустит футболиста в летнее трансферное окно 2024 года, поэтому «галактикос» готовы купить игрока в 2025 году за 110 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что наставник «Байера» Хаби Алонсо может стать преемником главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.