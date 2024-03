Романо рассказал, где будет работать Хаби Алонсо в следующем сезоне

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо продолжит работать с леверкузенским клубом в следующем сезоне. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В 2025 году пункт в контракте Алонсо, который позволит ему уйти из «Байера», станет активным. В ближайшее время тренер официально объявит о своем решении.

«Ливерпуль» уже вычеркнул Алонсо из своего шорт-листа, в котором, по предварительной информации, остались имена Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Юлиана Нагельсманна. Не рассчитывает подписать Алонсо и «Бавария».

По слухам, Алонсо отложил свой уход из «Байера» на год, поскольку метит в тренеры «Реала» и дожидается, пока Карло Анчелотти освободит эту должность.

