32-летний Салах превзошел Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Египтянин во встрече против «Астон Виллы» отметился двумя результативными действиями
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отметился забитым мячом и ассистом, превзойдя показатели Криштиану Роналду в сезоне 2007/08 по количеству результативных действий в кампании АПЛ.
19 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей со счетом 2:2.
Салах в этом розыгрыше Премьер-лиги имеет 39 результативных действий (24 Г + 15 А), тогда как Роналду в сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» – 37 (31 Г + 6 А).
В этом сезоне английского чемпионата «мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).
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