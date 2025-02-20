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  4. 32-летний Салах превзошел Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Англия
20 февраля 2025, 23:34 |
459
0

32-летний Салах превзошел Роналду по его лучшему сезону в АПЛ

Египтянин во встрече против «Астон Виллы» отметился двумя результативными действиями

20 февраля 2025, 23:34 |
459
0
32-летний Салах превзошел Роналду по его лучшему сезону в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в поединке против «Астон Виллы» отметился забитым мячом и ассистом, превзойдя показатели Криштиану Роналду в сезоне 2007/08 по количеству результативных действий в кампании АПЛ.

19 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

Салах в этом розыгрыше Премьер-лиги имеет 39 результативных действий (24 Г + 15 А), тогда как Роналду в сезоне 2007/08 за «Манчестер Юнайтед» – 37 (31 Г + 6 А).

В этом сезоне английского чемпионата «мерсисайдцы» возглавляют турнирную таблицу лиги (18 побед, 7 ничьих, 1 поражение).

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Ливерпуль Криштиану Роналду чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Мохамед Салах Астон Вилла Астон Вилла - Ливерпуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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