Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»
Член совета директоров «Баварии» – о борьбе за наставника «Байера»
Член совета директоров и бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс оценил шансы подписать главного тренера «Байера» Хаби Алонсо:
«Думаю, будет очень трудно подписать Хаби Алонсо, если не сказать невозможно. Я точно могу представить себе, что он останется в «Байере» и продолжит работать с ними», – цитирует Хёнесса авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» начала переговоры с Роберто Де Дзерби, которого рассматривают как альтернативу Хаби Алонсо.
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