Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»

Член совета директоров и бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс оценил шансы подписать главного тренера «Байера» Хаби Алонсо:

«Думаю, будет очень трудно подписать Хаби Алонсо, если не сказать невозможно. Я точно могу представить себе, что он останется в «Байере» и продолжит работать с ними», – цитирует Хёнесса авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» начала переговоры с Роберто Де Дзерби, которого рассматривают как альтернативу Хаби Алонсо.