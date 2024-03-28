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  4. Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»
Германия
28 марта 2024, 18:42 |
282
0

Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»

Член совета директоров «Баварии» – о борьбе за наставника «Байера»

28 марта 2024, 18:42 |
282
0
Ули ХЁНЕСС: «Баварии будет очень трудно подписать Хаби Алонсо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Член совета директоров и бывший президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс оценил шансы подписать главного тренера «Байера» Хаби Алонсо:

«Думаю, будет очень трудно подписать Хаби Алонсо, если не сказать невозможно. Я точно могу представить себе, что он останется в «Байере» и продолжит работать с ними», – цитирует Хёнесса авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» начала переговоры с Роберто Де Дзерби, которого рассматривают как альтернативу Хаби Алонсо.

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Ули Хенесс Бавария Хаби Алонсо Байер Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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