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  4. План Б? Бавария начала переговоры с экс-тренером Шахтера
Англия
25 марта 2024, 10:03 |
1161
1

План Б? Бавария начала переговоры с экс-тренером Шахтера

Роберто Де Дзерби видится мюнхенцам альтернативой для Хаби Алонсо

25 марта 2024, 10:03 |
1161
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План Б? Бавария начала переговоры с экс-тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Руководство «Баварии» активно подыскивает нового главного тренера для первой команды на следующий сезон.

Фаворитом у мюнхенцев продолжает оставаться наставник «Байера» Хаби Алонсо, однако в качестве «плана Б» клуб уже выбрал экс-коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби, известного в Украине по работе с «Шахтером».

Методы работы 44-летнего Де Дзерби очень импонируют спортивному директору «Баварии» Максу Эберлю.

Сообщается, что «Бавария» уже провела первые прямые контакты с Де Дзерби, который дал понять, что «очарован и польщен интересом» со стороны этого клуба, однако не захотел принимать быстрых решений относительно своего будущего, и хочет дождаться других вариантов.

Ранее ассистент Де Дзерби в «Брайтоне» Андреа Мальдера заявил, что интерес к его боссу проявляет «Наполи».

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Роберто Де Дзерби Брайтон Бавария назначение тренера Хаби Алонсо Шахтер Донецк Байер Макс Эберль
Источник FCBinside.com
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Умник
О боже нет.  Бавария это команда где 2 место это провал.
Где не выход в 1/4 лч это провал.
Что он может дать?
Что он 8 место в Брайтоне занимает, или то что он соссуоло вывел на 7 место.
Бавария это ж система для выигрыша.
Я бы еще понял Карло Анчелотти, Симоне Индзаги, Конте.
Ну какой де дзерби?
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