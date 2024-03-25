План Б? Бавария начала переговоры с экс-тренером Шахтера

Руководство «Баварии» активно подыскивает нового главного тренера для первой команды на следующий сезон.

Фаворитом у мюнхенцев продолжает оставаться наставник «Байера» Хаби Алонсо, однако в качестве «плана Б» клуб уже выбрал экс-коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби, известного в Украине по работе с «Шахтером».

Методы работы 44-летнего Де Дзерби очень импонируют спортивному директору «Баварии» Максу Эберлю.

Сообщается, что «Бавария» уже провела первые прямые контакты с Де Дзерби, который дал понять, что «очарован и польщен интересом» со стороны этого клуба, однако не захотел принимать быстрых решений относительно своего будущего, и хочет дождаться других вариантов.

Ранее ассистент Де Дзерби в «Брайтоне» Андреа Мальдера заявил, что интерес к его боссу проявляет «Наполи».