План Б? Бавария начала переговоры с экс-тренером Шахтера
Роберто Де Дзерби видится мюнхенцам альтернативой для Хаби Алонсо
Руководство «Баварии» активно подыскивает нового главного тренера для первой команды на следующий сезон.
Фаворитом у мюнхенцев продолжает оставаться наставник «Байера» Хаби Алонсо, однако в качестве «плана Б» клуб уже выбрал экс-коуча «Шахтера» Роберто Де Дзерби, известного в Украине по работе с «Шахтером».
Методы работы 44-летнего Де Дзерби очень импонируют спортивному директору «Баварии» Максу Эберлю.
Сообщается, что «Бавария» уже провела первые прямые контакты с Де Дзерби, который дал понять, что «очарован и польщен интересом» со стороны этого клуба, однако не захотел принимать быстрых решений относительно своего будущего, и хочет дождаться других вариантов.
Ранее ассистент Де Дзерби в «Брайтоне» Андреа Мальдера заявил, что интерес к его боссу проявляет «Наполи».
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Где не выход в 1/4 лч это провал.
Что он может дать?
Что он 8 место в Брайтоне занимает, или то что он соссуоло вывел на 7 место.
Бавария это ж система для выигрыша.
Я бы еще понял Карло Анчелотти, Симоне Индзаги, Конте.
Ну какой де дзерби?