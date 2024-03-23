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  4. Андреа МАЛЬДЕРА: «Будущее Де Дзерби? Зачем отказывать Наполи?»
Англия
23 марта 2024, 16:53 |
566
2

Андреа МАЛЬДЕРА: «Будущее Де Дзерби? Зачем отказывать Наполи?»

Экс-тренер «Шахтера» может вернуться на Апеннины

23 марта 2024, 16:53 |
566
2
Андреа МАЛЬДЕРА: «Будущее Де Дзерби? Зачем отказывать Наполи?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера (слева) и Роберто Де Дзерби

Андреа Мальдера, который является ассистентом главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, прокомментировал слухи о возможном летнем возвращении своего босса в чемпионат Италии, где услугами специалиста серьезно интересуется действующий чемпион «Наполи».

«Де Дзерби в «Наполи»? Он влюблен в Италию. Это его страна, а «Наполи» – одна из его любимых команд».

«У нас в «Брайтоне» все в порядке. У нас есть еще два года по контракту, и если поступит предложение из Италии, а также от «Наполи», Роберто примет его во внимание».

«Не знаю [что он решит], но зачем отказывать такому клубу, как «Наполи»? – сказал Мальдера.

Ранее сообщалось, что любому клубу, который захочет подписать Роберто Де Дзерби потребуется выплатить «Брайтону» неустойку в размере 12 миллионов фунтов.

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Роберто Де Дзерби Андреа Мальдера Наполи Брайтон назначение тренера
Источник Metro
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Комментарии 2
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Gargantua
прозевал он момент летом, когда надо было уходить
сейчас очевидно, что Брайтон идет по нисходящей, финишируют скорее всего за пределами десятки
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+1
Octopus
Надо десять раз подумать прежде чем связываться с Лаурентисом, который сменил 4 тренеров за год, а Де Дзерби станет пятым.
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0
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