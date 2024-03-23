Андреа МАЛЬДЕРА: «Будущее Де Дзерби? Зачем отказывать Наполи?»

Андреа Мальдера, который является ассистентом главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби, прокомментировал слухи о возможном летнем возвращении своего босса в чемпионат Италии, где услугами специалиста серьезно интересуется действующий чемпион «Наполи».

«Де Дзерби в «Наполи»? Он влюблен в Италию. Это его страна, а «Наполи» – одна из его любимых команд».

«У нас в «Брайтоне» все в порядке. У нас есть еще два года по контракту, и если поступит предложение из Италии, а также от «Наполи», Роберто примет его во внимание».

«Не знаю [что он решит], но зачем отказывать такому клубу, как «Наполи»? – сказал Мальдера.

Ранее сообщалось, что любому клубу, который захочет подписать Роберто Де Дзерби потребуется выплатить «Брайтону» неустойку в размере 12 миллионов фунтов.