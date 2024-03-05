Стало известно, сколько должны заплатить клубы, чтобы получить Де Дзерби

Авторитетное британское издание The Telegraph обнародовала компенсацию, которую должны будут заплатить клубы «Брайтону» за Роберто Де Дзерби, если захотят пригласить специалиста.

По информации источника, командам придется отдать 12 миллионов фунтов стерлингов за 44-летнего итальянского коуча.

Контракт Роберто с «чайками» рассчитан до лета 2026 года. Он тренирует английский коллектив с 2022, куда перешел из донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляют «Челси» и «Бавария».