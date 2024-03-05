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Англия
05 марта 2024, 21:18 |
819
0

Стало известно, сколько должны заплатить клубы, чтобы получить Де Дзерби

За главного тренера «Брайтона» придется выложить 12 миллионов фунтов стерлингов

05 марта 2024, 21:18 |
819
0
Стало известно, сколько должны заплатить клубы, чтобы получить Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Авторитетное британское издание The Telegraph обнародовала компенсацию, которую должны будут заплатить клубы «Брайтону» за Роберто Де Дзерби, если захотят пригласить специалиста.

По информации источника, командам придется отдать 12 миллионов фунтов стерлингов за 44-летнего итальянского коуча.

Контракт Роберто с «чайками» рассчитан до лета 2026 года. Он тренирует английский коллектив с 2022, куда перешел из донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что интерес к Де Дзерби проявляют «Челси» и «Бавария».

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Роберто Де Дзерби Брайтон компенсация
Источник The Telegraph
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