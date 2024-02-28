Он работал в Украине. Бавария определилась с альтернативной Хаби Алонсо

«Бавария» уже сейчас работает над поиском главного тренера на следующий сезон, учитывая, что Томас Тухель летом покинет команду. Приоритетной целью для чемпионов Германии является наставник «Байера» Хаби Алонсо.

Однако в Мюнхене понимают, что выиграть борьбу за испанца будет непросто, и уже прорабатывают альтернативные варианты. Один из них – это бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном».

Ранее букмекеры называли Де Дзерби одним из пяти топ-фаворитов на пост наставника «Баварии».