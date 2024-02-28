Он работал в Украине. Бавария определилась с альтернативной Хаби Алонсо
Роберто Де Дзерби может продолжить карьеру в Германии
«Бавария» уже сейчас работает над поиском главного тренера на следующий сезон, учитывая, что Томас Тухель летом покинет команду. Приоритетной целью для чемпионов Германии является наставник «Байера» Хаби Алонсо.
Однако в Мюнхене понимают, что выиграть борьбу за испанца будет непросто, и уже прорабатывают альтернативные варианты. Один из них – это бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который сейчас работает с «Брайтоном».
Ранее букмекеры называли Де Дзерби одним из пяти топ-фаворитов на пост наставника «Баварии».
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