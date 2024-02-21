Букмекеры назвали наиболее вероятного следующего коуча Баварии после Тухеля
Главным фаворитом на пост наставник мюнхенской команды является Хаби Алонсо
21 февраля мюнхенский футбольный клуб «Бавария» официально объявил о том, что Томас Тухель покинет место главного тренера команды по окончанию сезона 2023/24.
Букмекерские конторы уже выставили котировки на следующего наставника мюнхенцев, который заменит немецкого специалиста.
Главным фаворитом ожидаемо является Хаби Алонсо, который сейчас успешно возглавляет «Байер». На то, что Хаби летом станет коучем «Баварии», коэффициент составляет 3.50.
В топ-3 претендентов также Жозе Моуриньо (6.00) и Зинедин Зидан (8.00). Оба именитых специалиста сейчас без работы.
Топ-5 фаворитов на пост главного тренера Баварии после Тухеля по мнению букмекеров:
- Хаби Алонсо – 3.50
- Жозе Моуриньо – 6.00
- Зинедин Зидан – 8.00
- Антонио Конте – 10.0
- Роберто де Дзерби – 15.00
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