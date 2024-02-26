Мудрик снова будет с Де Дзерби? Челси присматривается к экс-коучу Шахтера

Руководство «Челси» присматривается к экс-коучу «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который ныне возглавляет английский «Брайтон», информирует инсайдер Николо Скира.

Итальянец может возглавить «синих» уже в новом сезоне.

В настоящий момент главным тренером «Челси» является 51-летний аргентинец Маурисио Почеттино, под руководством которого лондонцы в 25 поединках АПЛ добыли лишь 10 побед при 5 ничьих и 10 поражениях.

Напомним, футболистом «Челси» нынче также является украинец Михаил Мудрик, который сделал серьезный рывок в профессиональном развитии в «Шахтере» именно в период, когда «горняков» возглавлял Роберто Де Дзерби.