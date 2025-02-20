Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола запросил у руководства английского три трансфера после поражения от «Реала» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, коуч хочет видеть в команде немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, нидерландского фуллбэка все того же «Байера» Джереми Фримпонга и немецкого опорника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» нашли замену Гвардиолы.