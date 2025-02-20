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  4. Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Англия
20 февраля 2025, 23:27 |
1460
1

Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала

Испанский коуч хочет видеть в команде Флориана Вирца, Йозуа Киммиха и Джереми Фримпонга

20 февраля 2025, 23:27 |
1460
1
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола запросил у руководства английского три трансфера после поражения от «Реала» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов, сообщает Fichajes.

По информации источника, коуч хочет видеть в команде немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, нидерландского фуллбэка все того же «Байера» Джереми Фримпонга и немецкого опорника «Баварии» Йозуа Киммиха.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» нашли замену Гвардиолы.

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Манчестер Сити Бавария Байер трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Пеп Гвардиола Джереми Фримпонг Флориан Вирц Йозуа Киммих
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Victor673256ua
Манчестер Сіті і так взимку витратив багато. Придбали чотирьох. Тепер Пеп хоче ще три.
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