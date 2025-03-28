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  4. «Он этого очень хочет». В Турции сделали неожиданное заявление по Лунину
Турция
28 марта 2025, 02:47 | Обновлено 28 марта 2025, 02:52
282
0

«Он этого очень хочет». В Турции сделали неожиданное заявление по Лунину

Якуп Чинар – о будущем украинского вратаря

28 марта 2025, 02:47 | Обновлено 28 марта 2025, 02:52
282
0
«Он этого очень хочет». В Турции сделали неожиданное заявление по Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий журналист Якуп Чинар заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересован в переходе в «Галатасарай».

«Галатасарай» проводил опрос Лунина из „Реала“ относительно его готовности к переходу. И он готов приехать сюда», – заявил Чинар в эфире YouTube-канала Yeni Açık.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 10 матчей и пропустил 13 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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