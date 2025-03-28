«Он этого очень хочет». В Турции сделали неожиданное заявление по Лунину
Якуп Чинар – о будущем украинского вратаря
Турецкий журналист Якуп Чинар заявил, что украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин заинтересован в переходе в «Галатасарай».
«Галатасарай» проводил опрос Лунина из „Реала“ относительно его готовности к переходу. И он готов приехать сюда», – заявил Чинар в эфире YouTube-канала Yeni Açık.
В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 10 матчей и пропустил 13 голов. Контракт Андрея с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость 26-летнего вратаря составляет 20 млн евро.
Сообщалось, что большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину.
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