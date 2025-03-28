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Германия
28 марта 2025, 01:03 |
32
0

ПСЖ нацелился на трансфер немецкого защитника

Нико Шлоттербек привлекает внимание французского гранда

28 марта 2025, 01:03 |
32
0
ПСЖ нацелился на трансфер немецкого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Шлоттербек

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, переговоры немецкого футболиста и его клуба по продлению контракта. действующего до лета 2027 года, не продвинулись. Этим хотят воспользоваться в Париже, предложив за игрока сумму около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей на клубном уровне, отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на звезд «Барселоны».

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Нико Шлоттербек трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Боруссия Дортмунд
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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