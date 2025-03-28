ПСЖ нацелился на трансфер немецкого защитника

Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.

По информации источника, переговоры немецкого футболиста и его клуба по продлению контракта. действующего до лета 2027 года, не продвинулись. Этим хотят воспользоваться в Париже, предложив за игрока сумму около 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей на клубном уровне, отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на звезд «Барселоны».