Германия28 марта 2025, 01:03 |
32
0
ПСЖ нацелился на трансфер немецкого защитника
Нико Шлоттербек привлекает внимание французского гранда
28 марта 2025, 01:03 |
32
0
Немецкий защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек привлекает внимание «ПСЖ», сообщает Fichajes.
По информации источника, переговоры немецкого футболиста и его клуба по продлению контракта. действующего до лета 2027 года, не продвинулись. Этим хотят воспользоваться в Париже, предложив за игрока сумму около 50 миллионов евро.
В текущем сезоне Нико Шлоттербек провел 36 матчей на клубном уровне, отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что гранд нацелился на звезд «Барселоны».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2025, 23:59 0
Голы забили Ферран Торрес, Дани Ольмо, Роберт Левандовски
Футбол | 27 марта 2025, 22:03 3
Итальянца ждут в Бразилии и Саудовской Аравии
Футбол | 27.03.2025, 13:42
Бокс | 27.03.2025, 15:10
Футбол | 27.03.2025, 08:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.03.2025, 01:56 1
26.03.2025, 04:32 4
26.03.2025, 16:41 5
26.03.2025, 16:57 6
26.03.2025, 10:44
Футбол
26.03.2025, 04:05 5
Теннис