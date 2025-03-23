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Товарищеские матчи
Азербайджан
22.03.2025 19:45 – FT 0 : 3
Гаити
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Чемпионат мира
23 марта 2025, 04:43 | Обновлено 23 марта 2025, 05:01
156
0

Соперник Украины разгромно проиграл представителю Северной Америки

Азербайджан не смог навязать борьбу сборной Гаити

23 марта 2025, 04:43 | Обновлено 23 марта 2025, 05:01
156
0
Соперник Украины разгромно проиграл представителю Северной Америки
idman.biz

22 марта соперник сборной Украины по квалификации к чемпионату мира 2026 года, Азербайджан, провел товарищескую игру против Гаити.

Хозяева поля, хоть и считались минимальными фаворитами, но игру полностью провалили.

Уже на 9-й минуте Францли Пьерро открыл счет в матче. Тот же Пьерро удвоил преимущество на 63-й минуте.

На 83-й минуте Жан-Жак Данли довел результат до разгромного.

Сборная Украины сыграет с Азербайджаном 9 сентября и 13 октября.

Товарищеская игра. 22 марта

Азербайджан – Гаити – 0:3

Голы: Пьерро, 9, 63, Данли, 83

Видео голов и обзор матча

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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