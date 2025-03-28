Спортинг установил цену за которую отпустит форварда в Манчестер Юнайтед

25-летний форвард «Спортинга» Франсишку Тринкау сможет перейти в «Манчестер Юнайтед» за 80 миллионов евро.

Об этом информирует издание The Sun.

Известно, что португальского футболиста желает видеть в своем клубе главный тренер «МЮ» Рубен Аморим, ведь работал с игроком в «Спортинге».

Франсишку Тринкау перешел в «Спортинг» из «Барселоны» в 2023 году за 7 миллионов евро. Однако «каталонский» клуб по соглашению претендует на солидную компенсацию за игрока после его следующей продажи.

В этом сезоне Тринкау забил 9 голов и отдал 15 результативных передач в 43 матчах.

Ранее Франсишку Тринкау отличился за сборную Португалии дублем в матче против Дании.